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Află ce-ți fac autoritățile, utilizând două aplicații noi – ”Weekend cu prieteni” (10.10.2026) cu Mihaela Munteanu

Cetățenii pot afla ce se întâmplă cu banii lor de la bugetul local sau pot primi diverse informații de interes public utilizând două aplicații realizate de Asociația Rădăuțiul Civic. Aceste aplicații, despre care a vorbit la ”Weekend cu prieteni” Luca Ciubotaru, se pot extinde de la Rădăuți în toată țara.

Află ce-ți fac autoritățile, utilizând două aplicații noi – ”Weekend cu prieteni” (10.10.2026) cu Mihaela Munteanu

Publicat de mihaelamunteanu, 11 octombrie 2026, 18:42


”E-Rădăuți” și ”Acces Info” sunt cele două aplicații prezentate de Asociația Rădăuțiul Civic la evenimentul ”How to Web”, de la București.

Luca Ciubotaru – președintele asociației a vorbit la emisiunea ”Weekend cu prieteni” din 10 octombrie 2026, despre cum pot schimba spațiul civic aceste aplicații, oferind cetățeanului un ajutor în cunoașterea modului în care funcționează instituțiile publice și cum sunt gestionate banii publici.

Detaliile le puteți afla aici:

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