Loverboy- metoda de trafic de persoane cea mai extinsă- la ”Weekend cu prieteni” (10.10.2026), cu Mihaela Munteanu

Metoda „lover boy” este cea mai extinsă și frecventă metodă de recrutare folosită în traficul de persoane și în exploatarea sexuală, atât în România, cât și la nivel european. În spectacolul documentar ”Cazul Epstein de România” jucat și la Iași pe scena Teatrului Luceafărul, aceasta a fost metoda prin care traficantul a momit 80 de fete să meargă în străinătate și să se prostituieze într-un club de lux. Acum infractorul e liber, iar anual mii de fete din România ajung să fie traficate.

Publicat de mihaelamunteanu, 11 octombrie 2026, 19:11

Cum de nu a știut să se ferească de traficant? – asta se întreabă lumea, când aude că o fată a fost ademenită și apoi traficată.

Când traficantul este binefăcătorul ei, iubitul ei, atunci întrebarea nu are sens.

Metoda „lover boy” este cea mai extinsă și frecventă metodă de recrutare folosită în traficul de persoane și în exploatarea sexuală, atât în România, cât și la nivel european.

Mihaela Munteanu a vorbit la ”Weekend cu prieteni” cu Iana Matei, președinta Asociației Reaching Out România și psiholog cu ani mulți de experiență de lucru cu victimele minore ale traficului de persoane pentru a afla cum reacționează părinții față în față cu traficul de persoane.

Prilejul a fost spectacolulul documentar ”Cazul Epstein de România” jucat și la Iași pe scena Teatrului Luceafărul, realizat după cun caz real despre un traficant care a momit 80 de fete să meargă în străinătate și să se prostituieze într-un club de lux.

Iana Matei a discutat cu spectatorii după spectacol și ne-a împărtășit ce întrebări au avut adulții: