INTERVIU: Cum au fost transformate certificate false de cetățenie în acte românești autentice – explicațiile jurnalistului Andrei Popoviciu

O investigație jurnalistică internațională dezvăluie cum o rețea infracțională ar fi obținut acte românești autentice în baza unor certificate false de cetățenie.

Schema ar fi permis unor cetățeni străini, inclusiv oameni de afaceri ruși aflați sub sancțiuni internaționale și persoane din anturajul liderului cecen Ramzan Kadîrov, să obțină documente românești.

Investigația a fost realizată de Follow the Money, în colaborare cu publicațiile Public Record (România), Le Monde (Franța), The Kyiv Independent (Ucraina), Cu Sens (Republica Moldova) și Ján Kuciak Investigative Center (Slovacia). Jurnaliștii au urmărit traseul documentelor false și modul în care acestea au fost transformate în certificate de stare civilă, cărți de identitate și pașapoarte autentice.

Unul dintre punctele importante ale rețelei se afla în județul Botoșani, unde mai multe persoane ar fi fost înregistrate fictiv cu domiciliul în România. Ancheta, realizată de jurnaliști din șase țări, urmărește mecanismul prin care documentele false au fost transformate în certificate de stare civilă, cărți de identitate și pașapoarte autentice.

Modul în care funcționa rețeaua, rolul intermediarilor din Botoșani și vulnerabilitățile instituțiilor românești au fost explicate de jurnalistul de investigații Andrei Popoviciu, unul dintre autorii materialului.

Raluca Cebere: Ați documentat această rețea frauduloasă a documentelor românești împreună cu jurnaliști din alte cinci țări. Cum v-ați dat seama de dimensiunea fenomenului?

Andrei Popoviciu: Noi am plecat de la niște dosare care se aflau pe rolul Judecătoriei sectorului 6, unde se anulau mai multe acte obținute de acești beneficiari în bază unor cetățenii false. Așa că studiind aceste dosare am identificat mai multe nume de interes. Am studiat peste 50 de dosare din care am identificat în jur de 10-15 persoane de interes și am început să documentăm mai bine fiecare persoană, să vedem cine sunt și într-adevăr cum au obținut și prin ce intermediari au obținut documentele false românești, și așa am început să colaborăm și cu colegi din Ucraina, din Republica Moldova… ca să putem documenta personalitățile cât de bine și să identificăm cine sunt ei cu adevărat.

Rauca Cebere: Unul dintre lucrurile care ies în evidență este că Autoritatea Națională pentru Cetățenie putea fi ocolită complet. Cum este posibil ca un certificat fals să fie transformat într-un certificat de naștere, apoi într-un buletin și, într-un final, într-un pașaport românesc?

Andrei Popoviciu: Rețeaua asta se baza pe o schemă destul de simplă. Aplicația pentru a obține cetățenie poate să dureze câțiva ani și necesită o serie de documente. Însă, ce am înțeles noi este că mulți dintre beneficiarii documenturilor false au reușit să-și falsifice niște certificate de cetățenie. Unele erau, în aparență, emise de către misiuni diplomatice din afara țării – consulate și ambasade – a căror ștampilă apărea pe aceste certificate, pe care procurorii le-au identificat ca fiind false. Cu aceste certificate de cetățenie false, beneficiarii mergeau la autoritățile locale, la Evidența Populației, și își transcriau certificatul de naștere sau de căsătorie în certificate românești, cum este procedura. Acestea erau valabile și legale. Iar apoi, pentru un buletin ei nu aveau nevoie de o adresă. Aceste adrese le obțineau plătind niște intermediari care luau oamenii în spațiu și odată ce aveau această adresă puteau să obțină un document, cum ar fi un buletin românesc valid, iar pentru un pașaport nu era nevoie de acest pas, de o adresă. Așa că ei, cumva, prin intermediul acestor certificate false de cetățenie obțineau documente valide românești cu care puteau să călătorească și să le folosească călătarea.

Rauca Cebere: În investigație, ați ajuns și în comuna Vârful Câmpului din Botoșani, care apare ca un punct comun al rețelei. Ce ați descoperit aici?

Andrei Popoviciu: În Vârful Câmpului, în județul Botoșani, noi găsit o persoană de interes care a fost implicată în această rețea. Domnul Aurel Ciubătariu era un intermediar care împreună cu oameni de la Evidență Populației din zonă ar fi reușit să înregistreze foarte mulți cetățeni străini, inclusiv din Rusia, Republica Moldova sau Ucraina. Iar el, după vreme, a făcut un autodenunț a acestei scheme.Și așa am ajuns noi la el și am început să înțelegem mai bine cum a funcționat schema la nivel local. Aurel Ciubătariu a colaborat cu procurorii, a purtat tehnică și a înregistrat bprobe, a adunat probe împreună cu investigatori sub acoperire, iar el apoi a devenit inculpat în același dosar deși a ajutat procurorii în strângerea de probe.

Ce am înțeles noi acolo, pe teren, a fost că mai mulți oameni, inclusiv acest autodenunțător, luau în spațiu sute, câteodată chiar mii de persoane. Domnul Ciubătariu, care a colaborat cu procurorii, a spus că a estimat undeva la 7000 de persoane luate în spațiul său propriu, în casa lui. Și în felul ăsta, la nivel local, ei reușeau să obțină adresele de care aveau nevoie ca să poate să își emită aceste documente valide de identitatea.

Rauca Cebere: Mi-a mai atras atenția și faptul că serviciile fuseseră avertizate încă din anii 2018-2019 asupra vulnerabilităților din sistemul de acordare a cetățeniei. Credeți că în prezent mai există astfel de amenințări?

Andrei Popoviciu: Da, noi am obținut niște rapoarte ale Corpului de Control al Ministerului Justiției, care arată că instituțiile au semnalat această problemă încă din 2018, dar aceste probleme au continuat până în 2025 și au fost undeva la cel puțin șapte rapoarte ale Corpului de Control al Ministerului Justiției, care au semnalat aceste probleme, însă nu s-au luat foarte multe măsuri. Autoritatea Națională pentru Cetățenie însă ne-a declarat că au adoptat mai multe metode prin care se asigură că aceste cetățenii sunt gestionate și acordate legal. Asta poate să includă cele mai recente modificări – ar fi un test de limbă, apostile și ștampile notariale pe anumite documente și mai multe metode prin care se asigură că aceste certificate nu sunt false. Nu putem să știm cu siguranță dacă funcționează și dacă ei au mai identificat alte astfel de certificate false, însă ce știm sigur este că, până cel puțin anul trecut, erau niște deficiențe majore în cadrul acestei instituții și recent președintele instituției a fost schimbat, anul trecut. Am încercat să vorbim cu instituția, să înțelegem ce au făcut ca să remedieze aceste probleme, însă nu au vrut să ne acorde un interviu, ne-au oferit niște declarații în formă scrisă.

(Raluca Cebere/Sursa foto 1 – generată cu AI, foto 2 – Scena 9)