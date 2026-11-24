România, locul trei în topul scumpirilor la motorină

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 noiembrie 2026, 07:48

România se numără printre statele Uniunii Europene cu cele mai mari creşteri ale preţului motorinei în octombrie faţă de luna precedentă. Potrivit Eurostat, scumpirea a fost de 3%, a treia cea mai mare din Uniune, după Irlanda şi Suedia.

La nivel european, preţul motorinei a scăzut uşor cu 0,2% şi la creşterile anuale ale preţurilor la combustibil şi lubrifianţi, România se află în grupul statelor cu scumpiri de peste 30% faţă de octombrie anul trecut. Cel mai mare avans a fost înregistrat în Estonia, Bulgaria şi Lituania.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)