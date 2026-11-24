Pompierii au reuşit să stingă incendiul izbucnit la hotelul din Poiana Braşov după 36 de ore

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 noiembrie 2026, 06:44 / actualizat: 24 noiembrie 2026, 9:48

Incendiul izbucnit la hotelul din Poiana Braşov a fost stins în noaptea de luni spre marţi, după 36 de ore de intervenţie.

‘După peste 36 de ore de intervenţie continuă a pompierilor, incendiul izbucnit la hotelul din Poiana Braşov a fost lichidat. Pentru monitorizarea situaţiei şi prevenirea eventualelor reaprinderi, la faţa locului rămân în supraveghere două autospeciale de stingere, o autoscară şi o ambulanţă SMURD’, a transmis, marţi, ISU Braşov.

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seara, la unul dintre marile hoteluri din Poiana Braşov. Un număr de 150 de persoane au fost evacuate, neînregistrându-se nicio victimă. (Rador/ FOTO IGSU)