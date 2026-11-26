Zacuscă proteică? De la tradiție la inovație. SENS UNIC cu Alexandra ANIȚA-BACIU

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2026, 12:51

De la zacusca bunicii la variantele picante sau proteice, chiar și rețetele tradiționale țin pasul cu vremurile.

Care sunt secretele unei zacuști gustoase, cum alegem un produs de calitate și cât de deschiși sunt românii către gusturi noi?

Despre toate acestea am discutat cu Raluca Constantinescu, producător local de conserve artizanale, în cadrul emisiunii Sens Unic, la Radio România Iași.

Realizator: Alexandra Anița Baciu