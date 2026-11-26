Iași: Două persoane în stare de hipotermie au decedat la Spitalul „Sf. Spiridon”
26 noiembrie 2026, 21:05
Două persoane, aduse în stare de hipotermie, au decedat la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iaşi
Coordonatorul Unităţii de Primire Urgenţe a unității spitalicești, dr. Diana Cimpoeşu, a spus că este vorba despre o femeie de 49 de ani din localitatea Perieni, și un bărbat cu identitate necunoscută, găsit pe o stradă din cartierul Dacia.
Femeia a fost găsită într-un șanț, cu o termperatură corporală de 15 grade. Ea se afla în stop cardio-respirator și avea o intoxicație acută cu alcool.
În cazul bărbatului, a fost sesizată Poliţia şi Medicina Legală, pentru determina dacă acesta a suferit un eveniment cerebral sau cardiac înaintea instalării hipotermiei.