Iași: Două persoane în stare de hipotermie au decedat la Spitalul „Sf. Spiridon”



Două persoane, aduse în stare de hipotermie, au decedat la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iaşi

Coordonatorul Unităţii de Primire Urgenţe a unității spitalicești, dr. Diana Cimpoeşu, a spus că este vorba despre o femeie de 49 de ani din localitatea Perieni, și un bărbat cu identitate necunoscută, găsit pe o stradă din cartierul Dacia.

Femeia a fost găsită într-un șanț, cu o termperatură corporală de 15 grade. Ea se afla în stop cardio-respirator și avea o intoxicație acută cu alcool.

În cazul bărbatului, a fost sesizată Poliţia şi Medicina Legală, pentru determina dacă acesta a suferit un eveniment cerebral sau cardiac înaintea instalării hipotermiei.