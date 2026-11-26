Bărbat de 23 de ani, reținut pentru înregistrarea video a unor acte sexuale cu minori

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi, au documentat activitatea infracţională a unui bărbat, de 23 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de operaţiuni cu materiale ce conţin abuzuri sexuale asupra minorilor şi determinarea sau înlesnirea de acte sexuale sau de natură sexuală între minori.

Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, în perioada octombrie – noiembrie 2026, bărbatul ar fi realizat mai multe înregistrări video în care ar fi apărut două victime minore, de 13 şi 16 ani, reprezentate în timp ce ar avea un comportament sexual explicit.

În acest context, cel în cauză ar fi determinat una dintre persoanele vătămate, de 13 ani, să întreţină relaţii sexuale.

De asemenea, acesta ar fi stocat materialele ce ar conţine abuzuri sexuale asupra minorilor şi ulterior le-ar fi distribuit în mediul virtual.

La data de 25 noiembrie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus reţinerea bărbatului de 23 de ani.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

(AGERPRES /FOTO: radioiasi.ro)