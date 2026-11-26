Iași: Cinci persoane condamnate, în cazul decesului copilului de trei ani din satul Buda

Cinci persoane au fost condamnate, în cazul copilului de trei ani care a murit, în 2019, după ce a căzut în fosa septică a școlii din satul Buda, județul Iași.

Printre persoanele acuzate și condamnate pentru ucidere din culpă se numără directoarea de la acea vreme a unităţii, o învățătoare, fostul viceprimar şi doi inspectori ai Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi.

Magistrații Judecătoriei Paşcani au decis pedepse între doi și patru ani de închisoare.

Amintim că, în aprilie 2019, un copil de 3 ani, aflat în curtea şcolii din localitatea Buda, a murit după ce a căzut în fosa septică a unităţii de învăţământ, care nu era nici îngrădită, nici acoperită corespunzător.

Decizia magistraţilor Judecătoriei Paşcani nu este definitivă şi poate fi atacată în termen de 10 zile.

(AGERPRES/FOTO: radioiasi.ro)