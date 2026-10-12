Ce aduce FILIT 2026: programul festivalului este acum public

Publicat de Andreea Drilea, 12 octombrie 2026, 10:15





O mulțime de motive să nu lipsești de la FILIT 2026: un laureat al Premiului Booker, autorul fenomenului „Delicatețea”, o scriitoare iraniană citită în toată lumea pe scena Teatrului Național Iași, o seară despre cine scrie povestea romilor, volumul unui scriitor ucrainean aflat astăzi pe front și cluburi de carte ieșene care își întâlnesc autorii. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași – FILIT aduce și o noapte întreagă de poezie, cu peste 40 de poeți români și străini, evenimente în penitenciar și la un club de pensionari, traducătorii literaturii române din toată Europa, un pavilion pentru adolescenți, ateliere pentru copii, expoziții fenomen și concerte cu trupe emergente.

În perioada 21-25 octombrie 2026 are loc cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași – FILIT. Timp de cinci zile, aproape 200 de întâlniri, dezbateri, ateliere, lecturi, concerte și expoziții se vor desfășura în tot orașul Iași și în județ. La FILIT 2026 participă scriitori români și străini multipremiați, traducători, editori, manageri culturali, librari, jurnaliști, psihologi, muzicieni și artiști vizuali.

Evenimentele au loc la Casa FILIT din fața Palatului Culturii, Casa Copilăriei, Casa Fantasy, Casa Young Adult, în muzeele din rețeaua Muzeului Național al Literaturii Române Iași, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, în librării și cafenele. FILIT 2026 ajunge și în Penitenciarul Iași și la Clubul de Pensionari „Aleea Rozelor”.

Programul FILIT 2026 se adresează atât publicului larg, cât și specialiștilor. Zilnic, secțiunile „Scriitori printre elevi”, „Scriitori printre liceeni” și „Scriitori printre studenți” aduc autorii în zeci de școli, licee și facultăți, inclusiv la Pașcani, Târgu Frumos, Miroslava, Valea Lupului și Lunca Cetățuii. Secțiunile profesionale reunesc traducători ai literaturii române din Franța, Germania, Spania, Polonia, Cehia, Slovacia, Turcia, Bulgaria, Țările de Jos și SUA. Aceștia au întâlniri și cu liceeni și studenți și participă la o dezbatere despre ce are de spus literatura română lumii.

Un moment aparte al ediției îl va constitui prezența lui Andrii Liubka, una dintre cele mai importante voci ale noii generații de scriitori ucraineni. Poet, prozator, eseist și traducător, Liubka și-a pus în ultimii ani energia nu doar în scris, ci și în sprijinul celor aflați pe front, iar astăzi el însuși servește în Forțele Armate ale Ucrainei. Prezența sa scurtă FILIT 2026 se datorează unei permisii speciale de pe frontul din Donbas. Va fi prezentat volumul său de povestiri „Femeia și chibriturile”, apărut în cadrul unui proiect editorial FILIT 2026 la Editura Muzeelor Literare.

Ediția din acest an aduce și o noutate care spune multe despre Iașul cititor: cluburile de carte ale orașului își deschid ușile scriitorilor invitați. Cititorii care au parcurs împreună o carte au acum ocazia să se așeze la aceeași masă cu autorul. Book Club Ascendis îi primește la Muzeul „Mihai Eminescu” pe Marek Torčík, Anna Sólyom și Roskva Koritzinsky. Anna Sólyom este așteptată și la Pop-up Book Club by List x Acaju. Ilinca Mănescu ajunge la clubul de carte naturalistă al Asociației „Mai Bine”, iar Elena Alexieva la clubul de carte feminist al Asociației „Femeile se implică”. În cafeneaua Negru Zi, scriitori precum Hallgrímur Helgason, Jan Cornelius, Cristian Vicol și Marius Chivu își pun cărțile, la propriu, pe masa cititorilor. Duminică, 25 octombrie, cluburile de carte din Iași se reunesc la Acaju pentru a vorbi despre cum se construiește o comunitate în jurul cărților.

Tot în cadrul festivalului, Radio România Iași își sărbătorește cei 85 de ani de existență printr-o întâlnire dintre profesioniști din domeniu, invitați la FILIT, și studenții de la jurnalism. Iașul, oraș creativ UNESCO al literaturii, este și tema unei discuții despre literatură ca destinație.

Casa Young Adult revine la Palas Mall – Patinoar, cu un program dedicat adolescenților și tinerilor adulți. Sunt prevăzute discuții despre imaginea corporală, anxietate și efectele rețelelor sociale, ateliere de manga, caligrafie coreeană și semne de carte, sesiuni de D&D, un Fantasy Treasure Hunt și dezbateri, alături de showcase-uri și ateliere de K-pop și de concertul Krrysopher.

Printre invitații FILIT 2026 se numără David Foenkinos, Paul Lynch, Aleksandar Hemon, Parinoush Saniee, Andrii Liubka, Hallgrímur Helgason, Ramon Gener, Éric Chacour, Laura Pariani, Gabriella Zalapì, Roskva Koritzinsky, Milena Michiko Flašar, Elena Alexieva, Gabriela Adameșteanu, Ioana Pârvulescu, Filip Florian, Vlad Zografi, Lavinia Braniște, Gianina Cărbunariu sau Radu Paraschivescu.

Programul complet se găsește pe filit-iasi.ro. Intrarea este liberă.

FILIT este un eveniment anual organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași și finanțat de Consiliul Județean Iași. Ediția din acest an este sprijinită de Primăria Municipiului Iași.