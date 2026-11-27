O procedură pentru ten, cadou de Crăciun? Ce merită să știm înainte să o oferim. SENS UNIC cu Alexandra ANIȚA-BACIU

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2026, 12:44

Mai este până la Crăciun, dar ideile de cadouri pot apărea încă de acum. Printre ele, o consultație dermatologică sau o procedură pentru ten. Cum poate fi oferit un astfel de cadou și ce alegeri îi revin persoanei care îl primește?

Într-un interviu realizat de Alexandra Anița-Baciu pentru emisiunea „Sens Unic”, de la Radio România Iași, dr. Mirela Cherciu, medic dermatolog, vorbește despre ce își doresc pacientele înainte de sărbători și despre procedurile pe care le solicită cel mai des.

Discuția pornește de la ideea unei surprize de Crăciun și ajunge la dorința unui ten mai luminos, la tendințele descoperite pe rețelele sociale și la întrebările pe care merită să le adresăm medicului înainte de o procedură.

Ascultați interviul integral mai jos.

(Alexandra Anița-Baciu/ FOTO imagine generată cu AI)