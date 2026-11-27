(AUDIO) Sub cerul Moldovei cobza toarce povești pe firul nevăzut al dorului

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2026, 09:03

Știut este faptul că instrumentul muzical tradițional cobza a fost înscris – decembrie 2025, New Delhi, India – în Patrimoniul Cultural Imaterial al UNESCO – Cobza – cunoștințe, tehnici și muzici tradiționale, nominalizare comună a României și Republicii Moldova.

Această realizare a fost, este și va fi reflectată în evenimente și proiecte culturale de înaltă ținută, activități care arată continuitatea și grija pentru mărcile identitare specifice culturii populare naționale.

Cu acest prilej, invităm la dialog pe etnolog Ioana Repciuc, doctor în Filologie, de la Departamentul de Etnologie din cadrul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași, membru al Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial (CNSPCI), organism științific de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol de coordonare a activităților de protejare și promovare a patrimoniului cultural imaterial, desfășurate în baza politicilor culturale ale Ministerului Culturii și Identității Naționale.

După ce facem o recapitulare a pașilor în ceea ce privește includerea cobzei în lista reprezentativă a UNESCO – Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură – interlocutorul nostru ne vorbește despre o interesantă activitate culturală desfășurată, zilele trecute, la Iași, în incinta Aulei Academiei Române, acolo unde Ansamblul „Răsărit” al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași a creat emoții de nedescris, pentru că ce este mai presus de toate decât vibrația inimii și a sufletului.

Pentru că în centrul atenției este cobza și rapsozii populari care de-a lungul timpului au interpretat la acest străvechi instrument, se cuvine a conchide prin câteva cuvinte ale regretatului academician Ion H. Ciubotaru: „Cuvântul rapsod are o vechime considerabilă, fiind atestat încă din secolul al V-lea înainte de Hristos; este de origine greacă, înrudit cu aedul, și a pătruns la noi prin intermediul limbii franceze. Termenul s-a folosit cu obstinație la un moment dat, în mișcarea artistică de amatori de până la 1989, cu sensuri dintre cele mai diverse și mai confuze. În spațiul românesc, adevărații rapsozi se manifestă rar în afara zonelor pe care le reprezintă. Ei cântă la petrecerile sătești, cântă în timp ce lucrează, cântă în familie și chiar în singurătate. Cântă de bucurie, cântă de supărare, cântă de dor, cântă de revoltă, cântă despre tot și toate cele ce se circumscriu vieții lor. Rapsozii sunt, așadar, cântăreți vocali și instrumentiști, înzestrați cu sensibilitate și alese calități interpretative, care transmit prin vremuri comoara creațiilor noastre populare. Cei talentați își pun amprenta asupra pieselor pe care le colportează, cizelînd necontenit nestematele moștenirii folclorice”.

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași