(PROMO/AUDIO) Literatura victoriană, ferestre către libertate într-o epocă a constrângerilor – temă a emisunii Dialog intercultural, Radio România Iași, vineri, 27 noiembrie 2026, h 20:30 – cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2026, 08:02

Reprezentanții Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în ziua de joi, 5 noiembrie 2026, începând cu ora 14, au organizat lansarea volumului Literatura victoriană în România comunistă: norme și strategii de traducere.

Cartea este semnată de către filolog Andreea-Mihaela Tamba-Chiriac.

Evenimentul s-a desfășurat în incinta Librăriei „Orest Tafrali” din Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, corp A, parter.

Cartea, alături de autoare, a fost prezentată de către prof. univ. dr. Rodica Albu și prof. univ. dr. Iulia Milică.

Evenimentul a avut loc în programul ZILELOR UNIVERSITĂȚII „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI.

Volumul a văzut lumina tiparului – anul acesta – la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Înaintea deschiderii evenimentului, împreună cu Natalia Maxim, colega noastră, redactor al Radio România Iași, am stat de vorbă cu Andreea-Mihaela Tamba-Chiriac, specialist în Filologie, și am aflat povestea cercetării – Literatura victoriană în România comunistă: norme și strategii de traducere, istorisire pe care vă invităm să o urmăriți cu mare atenție, pentru că, în exclusivitate, aflăm amănunte concrete despre un subiect de un real interes.

Apoi, stăm de vorbă cu doamna prof. univ. dr. habilitat Rodica Albu, Facultatea de Litere, Catedra de Limba și Literatura Engleză, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Doamna Profesor Rodica Albu ne creionează, pe scurt, prin cuvânt, un tablou al cercetării care constituie teme ediției de astăzi a emisiunii noastre, având aprecieri pentru autoare, ajungând la concluzia că „în perioadele de dictatură se nasc marile opere, dar și cel mai bune traduceri, pentru că există o subtilitate intelectuală care se dezvoltă”.

În cele ce urmează, postăm discursul profesorului universitar, doctor în Filologie, Iulia Milică de la Colectivul de Limbă și Literatură Engleză, Departamentul de Limbi și Literturi Străine, Facultatea de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Doamna Profesor ne conturează, prin cuvânt, o imagine a cercetării Literatura victoriană în România comunistă: norme și strategii de traducere, carte semnată de către filolog Andreea-Mihaela Tamba-Chiriac, vorbindu-ne despre exclusivitățile surprinse în paginile acesteia.

Doamna profesor Iulia Milică, referitor la cercetarea de față, conchide: „vă invit – cu mare drag – să citiți această carte. Este o carte foarte interesantă nu doar din punct de vedere traductologic, ci și din punct de vedere cultural. Veți găsi lucruri, situații, informații care poate unora vă vor provoca nostalgii, pentru că veți recunoaște fragmente, veți recunoaște anumite elemente, veți afla lucruri noi, precum am aflat și eu, de exemplu – despre perioada comunistă. Felicit atât pe autoare, cât și reprezentanții Editura Universității pentru această carte. Sper să aibă o circulație cât mai mare și să ajungă la cât mai mulți oameni”.

Referitor la cele prezentate, încheim: Lucrarea se înscrie în rândul studiilor de traduceri cu caracter aplicativ, urmărind identificarea normelor și strategiilor de traducere din perioada comunistă, plecând de la traduceri în limba română ale unor romane victoriene datând din comunismul românesc. Analiza nuanțată a politicilor culturale și editoriale din România comunistă este deosebit de relevantă, arătându-se cum constrângerile ideologice și instituționale au influențat practicile de traducere ale epocii. Modelele teoretice de specialitate pe care se bazează studiul (achizițiile din domeniul traductologiei descriptive, cu un accent deosebit pus pe tipologia normelor propusă de Gideon Toury) sunt prezentate în prima parte a acestuia, cea de-a doua parte replicând etapele de cercetare specifice modelului tourian și obținute prin analizarea unui corpus de traduceri în limba română din romanul victorian, datând din perioada comunistă. Un alt obiectiv, de ordin teoretic, al studiului priveşte evidenţierea legăturii directe existente între conceptul de „normă (lingvistică)” specific modelului teoretic al lingvistului român Eugeniu Coşeriu şi cel de „normă de traducere” din cadrul schemei teoretice propuse de traductologia descriptivă, conform descrierii volumului de pe site-ul editurii.

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu temele prezentate, vă invit diseară (vineri, 27 noiembrie 2026), începând cu ora 20 și 30 de minute, alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICI: https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Facebook)