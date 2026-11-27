(AUDIO) Ilie Bolojan la Botoșani: Reforma administrației publice trebuie să înceapă de la nivel central și abia apoi să vizeze primăriile și comunele mici

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2026, 07:56

Reforma administrației publice trebuie să înceapă de la nivel central și abia apoi să vizeze primăriile și comunele mici, consideră președintele PNL, Ilie Bolojan.

Aflat, ieri, în vizită la Botoșani, liderul liberal a spus că reorganizarea trebuie să urmărească trei obiective: reducerea cheltuielilor, servicii publice mai bune și dezvoltarea comunităților.

Ilie Bolojan: Trebuie să ne punem întrebarea de ce se propune o reorganizare administrativă. Ar trebui să fie trei logici: o logică a reducerii cheltuielilor din administrație, care are o justificare; o logică care să țină seama de servicii mai bune pe care să le oferim cetățenilor, adică o administrație mai profesionistă, care oferă servicii mai bune; și a treia logică este o logică de dezvoltare.

Ilie Bolojan a criticat propunerile privind comasarea comunelor, despre care spune că nu garantează nici economii, nici servicii mai bune și nici dezvoltare.

Ilie Bolojan: Dacă unești două comune sărace, nu va rezulta o comună bogată. Cred că suntem conștienți pe tema asta.

Liderul liberal a avansat două propuneri pentru reducerea cheltuielilor din administrația publică: comunele cu mai puțin de 3.000 de locuitori să nu mai aibă viceprimari, iar primăriile din localitățile cu mai puțin de 5.000 de locuitori să renunțe la consilierii personali ai primarilor.

Reforma administrației publice a fost discutată şi la Suceava, unde fostul premier Ilie Bolojan s-a întâlnit cu oamenii de afaceri din judeţ şi cu reprezentanţi ai organizaţiei locale a PNL. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO GIna Poenaru)