Galaţi: Patru procesiuni religioase organizate cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2026, 08:17

Patru procesiuni religioase cu moaştele Sfântului Apostol Andrei, ale Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, ale Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu şi ale Sfântului Vasile cel Mare vor fi organizate astăzi, la Galaţi, manifestările fiind dedicate ocrotitorului spiritual al municipiului Galaţi şi al Eparhiei Dunării de Jos, programate în perioada 27-30 noiembrie.

Procesiunile vor începe astăzi, de la ora 16:00, din patru puncte ale municipiului Galaţi, având ca destinaţie Catedrala Arhiepiscopală, în apropierea căreia va fi amenajat un baldachin pentru aşezarea sfintelor moaşte şi închinarea credincioşilor.

Procesiunea cu moaştele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu se va desfăşura pe strada Domnească, de la Universitatea ‘Dunărea de Jos’ până la Catedrala Arhiepiscopală.

De la Aşezământul Social-Filantropic ‘Sfântul Vasile cel Mare’ va porni procesiunea cu moaştele Sfântului Vasile cel Mare, iar de la capela Seminarului Teologic din Galaţi, cea cu moaştele Sfântului Apostol Andrei şi icoana-relicvar care conţine un fragment din moaştele Sfântului Constantin Sârbu.

Cea de-a patra procesiune, cu moaştele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, va porni de la Capela ‘Întâmpinarea Domnului’ din cadrul Muzeului Eparhial.

‘În continuare, începând cu ora 18:00, vor fi săvârşite în Catedrala Arhiepiscopală Slujba Privegherii şi Sfânta Liturghie arhierească. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de monahii şi monahiile de la mănăstirile din cuprinsul eparhiei. În ziua hramului, luni, 30 noiembrie 2026, va fi oficiată Sfânta Liturghie arhierească de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, împreună cu ierarhii invitaţi, începând cu ora 9:00. În cele patru zile de sărbătoare, credincioşii din judeţele Galaţi şi Brăila sunt aşteptaţi să se închine la Sfintele Moaşte aşezate pe baldachinul special amenajat în proximitatea Catedralei Arhiepiscopale’, se arată în comunicatul transmis de Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Dunării de Jos. (Agerpres/ FOTO facebook Arhiepiscopia Dunării de Jos Galați)