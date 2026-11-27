Nicuşor Dan, declarații după reuniunea extraordinară a Consiliului European

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2026, 11:55

România urmărește menținerea fondurilor europene pentru agricultură și coeziune, dar și o implicare mai mare a companiilor românești în lanțurile de producție europene.

Sunt două dintre obiectivele prezentate de președintele Nicușor Dan, în urmă cu puțin timp, la finalul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles.

Șeful statului a explicat că România susține păstrarea nivelului actual al finanțărilor pentru agricultură și coeziune, precum și prelungirea perioadei în care pot fi efectuate plățile, pentru a crește șansele de absorbție a fondurilor.

În ceea ce privește competitivitatea, România își dorește ca firmele europene mai dezvoltate să colaboreze cu cele din state cu economii mai mici, inclusiv din România, a mai explicat președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Există două capitole mari, unul care priveşte coeziunea şi agricultura. Pe de altă parte, mai multe programe care sunt grupate acum sub aşa-numitul capitol de competitivitate. Şi obiectivele României sunt, în ceea ce priveşte primul capitol, o păstrare a nivelului fondurilor europene cu care suntem obişnuiţi, atât pe agricultură, cât şi pe coeziune, şi o flexibilitate în modul de cheltuire a acestor bani, de exemplu ca, aşa cum se întâmplă şi acum, după perioada 2021-2027, să mai există nişte ani în care să poată să fie făcute plăţile, astfel încât şansele de a absorbi toţi banii ăştia să fie mai mari. Pe capitolul 2, aici vorbim de competitivitate propriu-zisă, adică de economie, şi interesul României este să introducem nişte lanţuri valorice sau lanţuri de producţie, astfel încât companiile mai dezvoltate din Europa să trebuiască să se asocieze cu companii din ţări mai puţin dezvoltate, cum este România şi, în acest capitol mare de competitivitate există un segment dedicat industriei de apărare, inclusiv pe mobilitate militară, infrastructură duală şi interesul României este ca acest subcapitol să fie consistent.

Președintele a mai subliniat că PIB-ul României a crescut, iar pe măsură ce economia s-a dezvoltat, și contribuția țării la bugetul Uniunii Europene va crește, astfel încât, în perspectiva sa, România ar urma să contribuie cu doi euro pentru fiecare trei euro primiți.