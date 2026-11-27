Întârzieri mari la trenurile care circulă prin Suceava

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2026, 11:31

Întârzieri mari la trenurile care circulă prin Suceava, s-au înregistrat în ultimele zile din cauza ninsorilor.

Astăzi, echipele CFR continuă lucrările pentru repararea liniei de contact pe tronsonul Dolhasca-Liteni-Vereşti.

Din cauza zăpezii abundente, în judeţul Suceava au fost luate măsuri suplimentare de siguranţă în staţiile Gura Humorului şi Stroieşti.

Reprezentanţii CFR le recomandă călătorilor să verifice întârzierile şi eventualele modificări ale programului înainte de plecarea spre gară. Informaţiile actualizate pot fi consultate pe platforma Mersul Trenurilor, precum şi pe site-urile CFR Călători şi Regio Călători.

Călătorii care au de schimbat trenul sunt sfătuiţi să urmărească şi situaţia legăturilor, deoarece întârzierile pot afecta întregul traseu. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)