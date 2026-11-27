Concursul Vreau să povestesc, ediția a VI-a și-a ales câștigătorii

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2026, 11:00

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova a organizat, în perioada 1 – 31 octombrie 2026, Concursul Național de Scurte Povestiri cu temă istorică intitulat ,,Vreau să povestesc’’, ediția a VI-a, având ca inspirație personalitățile și evenimentele ce au marcat istoria României, adresat elevilor din clasele I-XII.

Mulțumim pe această cale elevilor, părinților și cadrelor didactice pentru implicare și ne manifestăm aprecierea și bucuria pentru interesul lor față de acest concurs.

Juriul, alcătuit din: pentru clasele I-IV – doamna prof. dr. Elena Butunoi, doamna Aurelia Mihaela Banu, prof. la Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu’’, Ploiești, și doamna Amalia Daniela Nicoară, șef Serviciu Istorie la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova; pentru clasele V-VIII – domnul dr. Marius Nica, conf. univ. Universitatea Petrol-Gaze, Ploiești, domnul dr. Ioan Ciorbă, şef serviciu la Muzeul Orașului Oradea, secție a Muzeului Țării Crișurilor, și domnul drd. Aris Alexandru Zisopol, profesor Colegiul Național ,,Mihai Viteazul’’, Ploiești; pentru clasele IX-XII – domnul dr. Cornel Constantin Ilie, manager Muzeul Național de Istorie a României, doamna Alina Pavelescu, dir. adj. Arhivele Naționale ale României, și doamna dr. Ștefania Dinu, dir. gen. adj. Muzeul Național Cotroceni, a desemnat următorii câștigători:

Clasele I-IV

Premiul I se acordă elevului Drâmbă David-Alexandru, clasa a IV-a B, Școala Gimnazială Nr. 1 sat Scurta, județul Bacău;

Premiul II se acordă elevei Iordache Dharma, clasa a III-a C, Școala Gimnazială ,,George Coșbuc’’ Ploiești, jud. Prahova;

Premiul II se acordă elevului Radu Dominique Ionuț, clasa a III-a B, Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil’’ Ploiești, jud. Prahova;

Premiul III se acordă elevei Milescu Alessia Béatrice, clasa a IV-a B, Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, județul Alba;

Mențiune se acordă elevului Neamțu Rareș Andrei, clasa a III-a F, Școala Gimnazială ,,Sfântul Vasile’’, Ploiești, jud. Prahova;

Mențiune se acordă elevului Moțoc Dacian-Codrin, clasa a III-a A, Școala Gimnazială ,,Sfântul Vasile’’, Ploiești, județul Prahova;

Mențiune se acordă elevei Șuvăială Maria Veronica, clasa a III-a C, Școala Gimnazială ,,Titu Maiorescu’’ Iași, județul Iași;

Mențiune se acordă elevului Man Darius Matei, clasa a IV-a B, Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, județul Alba;

Mențiune se acordă elevei Popa Eva Maria, clasa a IV-a B, Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, județul Alba;

Mențiune se acordă elevului Oltean Patric Manuel, clasa a IV-a B, Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, județul Alba;

Clasele V-VIII

Premiul I se acordă elevei Cincan Patricia, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Ploiești, județul Prahova;

Premiul I se acordă elevului Jeca Filip Șerban, clasa a VIII-a A, Colegiul Național ,,Emil Racoviță”, București;

Premiul II se acordă elevei Rîșnoveanu Ioana, clasa a VI-a B, Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Ploiești, județul Prahova;

Premiul III se acordă elevului Vasile George Florian, clasa a VI-a B, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Ploiești, județul Prahova;

Premiul III se acordă elevului Timpau Mircea Andrei, clasa a VII-a D, Școala Gimnaziala ,,Leonardo Da Vinci’’ București;

Premiul III se acordă elevului Marin Matei Ioan, clasa a VI-a, Colegiul de Artă ,,Carmen Sylva’’, Ploiești;

Mențiune se acordă elevei Manasia Raluca, clasa a VI-a C, Școala Gimnazială ,,George Coșbuc” Ploiești, județul Prahova;

Mențiune se acordă elevei Garoafă Ștefania Cătălina, clasa a VI-a, Școala Gimnazială Comuna Măgurele, județul Prahova;

Mențiune se acordă elevului Oncioiu Ioan Eduard, clasa a VI-a, Colegiul Național ,,Nicolae Iorga’’ din Vălenii de Munte, jud. Prahova;

Clasele IX-XII

Premiul I se acordă elevei Năstase Ana-Maria, clasa a X-a, Colegiul Național ,,I. L Caragiale’’ Ploiești, județul Prahova

Premiul I se acordă elevului Tudor Filip, clasa a IX-a D, Colegiul Național ,,Ion Maiorescu”, Giurgiu, județul Giurgiu;

Premiul I se acordă elevului Sprîncenatu Ștefan, clasa a X-a B, Liceul Tehnologic,,1 Mai”, Ploiești, județul Prahova;

Premiul II se acordă elevului Garofide Cristian, clasa a XI-a, Liceul Tehnologic ,,Lazăr Edeleanu’’ Ploiești, județul Prahova;

Premiul III se acordă elevei Stancu Maria-Andreea, clasa a XI-a, Liceul Teologic Baptist „Emanuel”, Cluj-Napoca, județul Cluj;

Premiul III se acordă elevei Stǎtescu Elena-Denisa, clasa a XII-a E, Colegiul Național ,,Alexandru Lahovari” Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea;

Mențiune se acordă elevei Tincă Lois-Maria, clasa a XI-a K, Colegiul Național ,,I. L. Caragiale’’ Ploiești, județul Prahova;

Mențiune se acordă elevei Ene Bianca Florentina, clasa a X-a K, Colegiul Național ,,I. L. Caragiale’’ Ploiești, jud. Prahova;

Mențiune se acordă elevului Balint Cristian, clasa a XI-a B, Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza, județul Prahova;

Mențiune se acordă elevei Neagu Diana Elena, clasa a IX-a H, Liceul Tehnologic de Servicii ,,Sfântul Apostol Andrei” Ploiești, județul Prahova;

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova mulțumește partenerilor media: Radio Magic FM Ploiești, Radio Trinitas, Radio România Constanța, Radio România Timișoara, Radio România Iași, Radio Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Radio România Târgu Mureș, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Doxologia.ro, Observatorul Prahovean, Ordinea Zilei, DADA TV, Trinitas TV, și sponsorilor: CONPET S.A, Editura Didactica Publishing House, Rompetrol, Librăriile Humanitas/Librăria Humanitas Ploiești, Cărturești Verona București, Librex, Asociația Curtea Veche.