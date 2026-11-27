Ce a făcut România cu lecția crizei alegerilor din 2024?

Au trecut doi ani de la decizia fără precedent a Curții Constituționale de a anula alegerile prezidențiale din România. Ce s-a schimbat în instituțiile statului și cât de mult am reușit să recâștigăm încrederea în procesul democratic? A făcut România ceva cu lecțiile acelui moment sau a lăsat întrebările esențiale fără răspuns?

Publicat de isoreanu, 27 noiembrie 2026, 09:56

Doi ani de la anularea alegerilor prezidențiale din România. Doi ani în care întrebările despre ce s-a întâmplat în noiembrie și decembrie 2024 nu și-au găsit toate răspunsurile, iar promisiunea unui raport oficial care să lămurească împrejurările anulării, făcută de președintele Nicușor Dan încă din campania electorală, a rămas neîndeplinită.

Despre criza electorală, jocurile de putere și bilanțul primilor ani ai mandatului de președinte al lui Nicușor Dan, discutăm cu politologul Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea din București.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video live pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.