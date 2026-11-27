METEO: Ninsori, polei și vânt puternic în Moldova până duminică seara

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2026, 11:35

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 27 noiembrie, ora 10 – 29 noiembrie, ora 20

Fenomene vizate: precipitații mixte, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, ninsori viscolite, răcire accentuată

Zone afectate: Moldova

Pe parcursul zilei de vineri (27 noiembrie) în jumătatea nordică a Moldovei vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar noaptea și în prima parte a zilei de sâmbătă (28 noiembrie) va ninge în cea mai mare parte a regiunii și se va depune strat de zăpadă (în medie de 4…8 cm).

Din noaptea de vineri spre sâmbătă (27/28 noiembrie) vântul se va intensifica treptat în jumătatea de sud

a Moldovei, cu rafale în general de 50…70 km/h, temporar vor fi asociate cu ninsoare, va fi viscol și vizibilitate scăzută.

Vremea va intra într-un proces de răcire accentuată, astfel că începând de sâmbătă temperaturile diurne vor deveni negative în cea mai mare parte a Moldovei. Cele mai scăzute valori (spre -6 grade), se vor înregistra duminică (29 noiembrie) în nordul regiunii.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 28 noiembrie, ora 02:00 – 28 noiembrie, ora 15:00

Fenomene vizate și zone afectate: intensificări ale vântului și ninsori slabe viscolite în județele Vrancea și Galați

În intervalul menționat, în sudul Moldovei, vântul se va intensifica, cu rafale de 50…70 km/h. Va ninge slab, dar viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 28 noiembrie, ora 15:00 – 29 noiembrie, ora 10:00

Fenomene vizate și zone afectate: intensificări ale vântului în județele Vrancea și Galați

În intervalul menționat, vântul va continua să prezinte intensificări în sudul Moldovei, cu rafale de 50…70

km/h.