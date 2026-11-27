Minivacanţă pentru elevi şi preşcolari

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2026, 11:30

Elevii şi preşcolarii intră de astăzi, după închiderea cursurilor, într-o minivacanţă de patru zile până pe 2 decembrie.

Pauza este prilejuită de sărbătorile legale de Sfântul Andrei, luni, 30 noiembrie şi Ziua naţională, marţi, 1 Decembrie. Este ultima perioadă de repaus înaintea vacanţei de iarnă, care va începe pe 23 decembrie.

Felicia Mocanu prefaţează aceste zile:Zilele de 30 noiembrie şi 1 Decembrie nu vor fi recuperate de elevi şi profesori deoarece sunt sărbători legale, nu zile punte. După cele două zile libere legale, elevii vor reveni la cursuri miercuri, 2 decembrie. Modulul al doilea de şcoală durează până marţi, 22 decembrie, potrivit structurii anului şcolar 2026-2027. Următoarea vacanţă este cea de Crăciun, începând de miercuri 23 decembrie până duminică 10 ianuarie 2027. Anul şcolar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri, organizat pe cinci module, despărţite de cinci vacanţe. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)