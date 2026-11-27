Grupul Copiilor de Preot – Iași organizează campania „Darurile Sfintei Blandina”





Grupul Copiilor de Preot „Sfânta Blandina” – Iași, din cadrul Departamentului Misiune pentru Tineret, organizează campania socială „Darurile Sfintei Blandina”.

Scopul campaniei este de a oferi daruri tuturor copiilor internați la Secția de Hematologie-Oncologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, în luna decembrie a anului 2026, aducându-le astfel un strop de bucurie în preajma sărbătorilor de iarnă.

„Pentru cei mici, Crăciunul înseamnă și perioada cadourilor: case călduroase, brazi împodobiți și, în Ajunul Crăciunului, Moș Crăciun, care vine cu un dar pentru fiecare.

Totuși, sunt copii care, în preajma sărbătorilor, se gândesc mai degrabă la suferința lor decât la colinde și la bucuria de acasă.

De aceea, Grupul Copiilor de Preot «Sfânta Blandina» – Iași își dorește să ofere câte un dar copiilor internați la Secția de Hematologie-Oncologie a Spitalului «Sfânta Maria» din Iași, prin intermediul campaniei «Darurile Sfintei Blandina».

Sfânta Blandina, chiar și în suferința exilului din Siberia, a căutat să dăruiască celor mai neajutorați din puținul pe care îl avea. Îi urmăm și noi exemplul, cu dorința de a aduce o rază de bucurie acolo unde este cea mai mare nevoie de ea.

Avem nevoie de 5.000 de lei pentru a oferi câte un dar fiecărui copil și pentru a aduce zâmbete pe chipurile celor mici, înveselind un întreg salon!”, a transmis Ecaterina Golinschi, coordonatoarea proiectului social.

Cum puteți sprijini campania?

Cei care doresc să contribuie la îndeplinirea obiectivului de a strânge suma de 5.000 de lei pot face donații în următorul cont bancar: Cont pentru donații: RO45 RNCB 0687 1793 8565 0001

Titular cont: Ecaterina Golinschi

Mențiune: Darurile Sfintei Blandina

Responsabil de proiect: Ecaterina Golinschi (0745 251 626)