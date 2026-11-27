#StareaEducației (INTERVIU) Liceul Tehnologic Puiești, din județul Vaslui, inclus în programul PRIMII: 100 de elevi din ciclul primar sunt în risc de abandon școlar. Ana Carp, director adjunct al instituției: La ciclul primar avem 12 clase, dintre care nouă funcționează în regim simultan. Este foarte greu să lucrezi cu cinci clase, de la pregătitoare până la clasa a IV-a, însă învățătorii își dau toată silința.

Publicat de andreeadaraban, 27 noiembrie 2026, 13:37

Peste 235 de milioane de euro vor fi investite prin programul PRIMII pentru reducerea abandonului școlar și combaterea analfabetismului funcțional în învățământul primar. Printre cele 650 de școli selectate la nivel național se numără și Liceul Tehnologic Puiești, din județul Vaslui. Conducerea unității de învățământ mizează pe acest sprijin pentru a interveni din timp în cazul copiilor vulnerabili și pentru a preveni acumularea decalajelor educaționale.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat programul PRIMII – Program pentru Reușita Învățământului Primar prin Măsuri Integrate de Intervenție, o inițiativă finanțată din fonduri europene, care urmărește să ofere șanse egale la educație copiilor din comunitățile vulnerabile.

Programul vizează în special școlile din mediul rural și susține activități remediale, consiliere, sprijin educațional, activități extracurriculare și colaborarea cu familiile. Sunt prevăzute, de asemenea, stimulente și programe de mentorat pentru cadrele didactice care aleg să lucreze în școlile rurale.

Liceul Tehnologic Puiești, din județul Vaslui, se numără printre unitățile de învățământ selectate, iar conducerea instituției consideră că intervenția este necesară încă din primii ani de școală. „Am optat pentru înscrierea în programul PRIMII, deoarece considerăm că prevenirea abandonului școlar trebuie să înceapă încă din primii ani de școală. Liceul Tehnologic Puiești deservește o comunitate preponderent rurală, iar o parte din elevii noștri provin din familii care se confruntă cu dificultăți economice și sociale”, a explicat Oana Cerchez, directorul unității de învățământ, invitată în emisiunea Starea Educației.

Potrivit acesteia, obiectivul școlii este de a identifica din timp elevii care au nevoie de ajutor și de a preveni apariția unor decalaje care, în timp, pot duce la absenteism și abandon școlar. „Ne dorim să intervenim din timp, să sprijinim copiii care întâmpină dificultăți de învățare și să prevenim acumularea unor decalaje educaționale care în timp pot conduce la absenteism și abandon școlar”, a precizat directoarea.

În funcție de activitățile aprobate pentru unitatea de învățământ, elevii ar putea beneficia de sprijin remedial, activități educative și extracurriculare, consiliere și măsuri de implicare a familiilor.

100 de elevi din ciclul primar, identificați în risc de abandon școlar

Nevoia unui astfel de program este evidentă dacă luăm în calcul situația elevilor din ciclul primar. Din cei 189 de copii înscriși în anul școlar 2026-2027, aproximativ 100 au fost identificați ca fiind în risc de abandon școlar.

Este vorba despre copii care provin, în principal, din familii cu dificultăți materiale și despre elevi care întâmpină probleme de învățare și au nevoie de activități de recuperare. „ Sunt elevi care provin din familii cu o situație precară, elevi cu note scăzute la învățătură, care au nevoie de activități remediale. Am vorbit cu domnii învățători și chiar au considerat că este o măsură binevenită pentru ei acest program PRIMII”, a declarat Ana Carp, director adjunct al Liceului Tehnologic Puiești, invitată în emisiunea Starea Educației.

Situația economică a familiilor reprezintă una dintre principalele cauze care afectează participarea copiilor la școală. Conducerea instituției vorbește despre numeroase familii care beneficiază de ajutor de incluziune, dar și despre dificultăți generate de migrația părinților, problemele de învățare și scăderea motivației pentru educație.

Experiența programului PNRAS: abandon școlar redus de la 12% la 3%

Liceul Tehnologic Puiești nu se află la prima experiență în implementarea unor proiecte destinate combaterii abandonului școlar. În perioada 2022-2025, unitatea a derulat un proiect prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), destinat elevilor de gimnaziu.

Rezultatele raportate de reprezentanții școlii arată o îmbunătățire atât a participării școlare, cât și a rezultatelor la învățătură.

„Am avut rezultate precum scăderea abandonului școlar pe gimnaziu. Rezultate vizibil îmbunătățite la Evaluarea Națională, pentru că acest program a avut și activități de remediere a acelor situații cu care ne confruntam noi, note scăzute la limba română și la matematică”, a explicat Ana Carp.

Dacă la începutul proiectului promovabilitatea la Evaluarea Națională era de aproximativ 20-21%, la finalul acestuia a ajuns la 40-50%. Și rata abandonului școlar a înregistrat o scădere importantă, de la 12% în 2022 la 3% în 2025.

Pe lângă activitățile remediale, elevii au primit rechizite, ghiozdane complet echipate, tablete și premii. Au fost organizate excursii și activități educative, iar copiii participanți la programul remedial au beneficiat zilnic de pachete alimentare. Directorul adjunct, Ana Carp, consideră că și sprijinul material a contribuit la creșterea interesului pentru participarea la activitățile școlare.

Nouă clase funcționează în regim simultan

Liceul Tehnologic Puiești, din județul Vaslui, are în prezent 774 de elevi, la care se adaugă copiii din creșă. Instituția funcționează cu mai multe structuri arondate în localitățile Cristești, Ruși, Cetățuia, Lălești și Călimănești, precum și în Puiești.

Una dintre cele mai mari provocări pentru școala din mediul rural este asigurarea stabilității personalului didactic, în special în structurile unde nu există cadre didactice titulare.

La nivelul ciclului primar sunt organizate 12 clase, dintre care nouă funcționează în regim simultan. În unele situații, învățătorii trebuie să lucreze cu elevi din mai multe clase, de la pregătitoare până la clasa a IV-a. „Este foarte greu să lucrezi la simultan și cu cinci clase. De la pregătitoare până la clasa a IV-a este dificil. Învățătorii titulari își dau toată silința”, a subliniat Ana Carp, director adjunct al Liceului Tehnologic Puiești.

Promovabilitate de aproape 62% la Bacalaureat

Dincolo de problemele cu care se confruntă învățământul primar și gimnazial, Liceul Tehnologic Puiești înregistrează rezultate în creștere la examenul de Bacalaureat.

Pentru promoția care a finalizat liceul în 2026, rata de promovare a fost de 61,9%, comparativ cu 52,6% în 2025 și 61,4% în 2024.

Oferta educațională a liceului cuprinde specializări în domeniul mecanicii și al protecției mediului, iar pentru următorul an școlar au fost propuse trei clase: două de protecția mediului și una de mecanică.

Există și absolvenți care aleg să continue studiile la facultate, chiar dacă provin dintr-o comunitate rurală cu resurse limitate. Un exemplu oferit de conducerea instituției este cel al unei foste eleve care a absolvit medicina și a ajuns la examenul de rezidențiat.

Totuși, abandonul școlar rămâne o problemă în special în învățământul profesional, unde unii elevi nu mai ajung la cursuri după înscriere, fiind plecați la muncă.

10 școli din județul Vaslui au fost admise în programul PRIMII, finanțat cu fonduri europene și destinat reducerii abandonului școlar și combaterii analfabetismului funcțional în învățământul primar. Pe lista unităților selectate se află școli din Băcești, Voinești, Puiești, Oșești, Codăești, Dumești, Băcani, Stănilești, Solești și Murgeni.

Interviul integral în varianta audio: