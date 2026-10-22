Radio Iași – la 85 de ani, evenimente în comunitatea românilor din Spania. Distincții pentru constanță în jurnalism, la Getafe-Madrid și turneu agricol în zona El Molar

Publicat de Andreea Drilea, 22 octombrie 2026, 06:21 / actualizat: 22 octombrie 2026, 9:24





În perioada 24–27 octombrie 2026, Radio România Iași va participa, la inițiativa redactorului Petronela Cotea Mihai și în contextul aniversării a 85 de ani de la înființare, la o serie de manifestări cultural-educative și social-economice organizate de Casa Română de Cultură din Getafe, Madrid, cu implicarea activă a comunității românești din zonă. Evenimentele sunt reunite în cadrul proiectului „România între Culturi 2026”, dedicat marcării a 145 de ani de relații diplomatice între România și Spania și aniversării a 85 de ani de la înființarea Radio România Iași.

Radio România Iași, parte a rețelei Radio România Regional, și realizatoarea de emisiuni Petronela Cotea Mihai se numără printre laureații ediției 2026 a Premiilor „Ion Heliade Rădulescu pentru Constanță în Jurnalism”, acordate de Casa Română de Cultură din Getafe, Madrid, al cărei președinte executiv este Laura Afrodita Apati, iar vicepreședinte și fondator, Juan Jose Garcia.

În cadrul ceremoniei, Radio România Iași va primi Premiul pentru Radio și Podcast – Recunoaștere Instituțională, cu prilejul împlinirii a 85 de ani de la înființare. Petronela Cotea Mihai va fi distinsă cu Premiul pentru Radio și Podcast – Recunoaștere Individuală, iar revista „Ateneu” din Bacău va primi Premiul pentru Presă Culturală, în contextul celebrării a 100 de ani de la apariția primului său număr.

Festivitatea de premiere va fi prezentată de poeta și scriitoarea Ștefania Vasile, coordonatoare a Departamentului de Cultură al Casei Române de Cultură din Getafe, și se va desfășura sâmbătă, 24 octombrie 2026, la Centrul Cultural La Alhóndiga din Getafe, Madrid. Ceremonia va fi parte integrantă a Galei „Minte, inimă și grai străbun”, un program mai amplu dedicat dialogului intercultural româno-spaniol.

Un moment aparte în cadrul Galei „Minte, inimă și grai străbun” îl reprezintă prezența interpretei de muzică populară și autoarei de poezie și proză Mariana Căueșteanu Răciulă, stabilită în Italia, care a debutat muzical la Radio Iași și care va susține atelierul „Graiul Tradiției”, dedicat prezentării și realizării ”în direct” a unor elemente ale costumului tradițional din satele situate în Sud-Vestul județului Iași, contribuind la transmiterea patrimoniului vestimentar românesc către noile generații din diaspora. În cadrul aceluiași eveniment, Mariana Căueșteanu Răciulă va prezenta și volumele sale de poezie „Drumuri în Arcadia” și „Dincolo de zare”, precum și volumele de proză „Zbor cu aripi frânte” (două volume) și „Răsăritul soarelui negru”, programul fiind completat de un moment muzical susținut de autoare.

Între cei care vor participa activ la eveniment, se numără Florica Badea, Viorel Vivi, Nicoleta Rotaru, Nelu Raceanu, Sara Maria Garcia Apati, Elena Denisa Dodiță, Mariana Romașcan, Marin Dumitrescu, Gabriela Banu, Maria Alexandra Spânu, Nicolae Grancea, Asociația „Nuestras Costumbres”, Grupo Editorial SIAL PIGMALIÓN MADRID, Asociația Pro Vita Lex, Asociația „Salva”, Grupul de Copii ”Mugurașii Salvei”, Grupul de dans folcloric ”Floare de colț” Madrid, etc.

Gala se înscrie în seria manifestărilor dedicate atât aniversării Radio România Iași, cât și consolidării relațiilor culturale dintre România și Spania, oferind un cadru de întâlnire pentru reprezentanții instituțiilor, artiști, scriitori și membri ai comunității românești.

Radio Iași, în dialog cu românii din diaspora. Agricultură, sistem agroalimentar și tranziție ecologică

Turneul aniversar Radio Iași 85 depășește cadrul unei celebrări instituționale și își propune să aducă în atenția publicului realitățile sociale și economice ale diasporei românești, promovând totodată schimbul de experiență și de bune practici. De exemplu, în zona El Molar-Madrid, sunt programate incursiuni jurnalistice la Primăria El Molar, în ferme și la entități economice locale, care vizează experiențele românilor, dar și ale spaniolilor, implicați în activități agricole și economice, modul în care aceștia își dezvoltă inițiativele profesionale și antreprenoriale, precum și provocările cu care se confruntă în contextul transformărilor economice și de mediu din Europa. Totodată, vor fi aduse în atenția publicului povești și perspective ale românilor care își doresc să revină acasă și să investească în comunitățile din care provin.

De la activitatea din ferme și organizarea producției agricole până la procesarea, distribuția și consumul alimentelor, sistemul agroalimentar constituie o direcție importantă a documentării, prin prisma rolului său în asigurarea securității alimentare, susținerea economiilor locale și adaptarea comunităților la schimbările climatice. În acest context, tranziția ecologică și inițiativele locale de sustenabilitate vor fi abordate și din perspectiva experiențelor care pot inspira proiecte și soluții aplicabile în România.

Schimbul de experiență, legăturile cu țara și potențialul investițiilor românilor din diaspora reprezintă teme de dialog despre cooperare și noi oportunități pentru comunitățile de acasă.

La 85 de ani de la înființare, Radio România Iași continuă să fie o voce a comunității, un reper de informare și cultură și o punte între generații, regiuni și românii de pretutindeni.

Redactor,

Petronela Cotea Mihai