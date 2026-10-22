European Lectures 2026: „Dincolo de extremism: Derive antidemocratice și rolul educației civice”

Publicat de Andreea Drilea, 22 octombrie 2026, 10:56





European Lectures 2026:

„Dincolo de extremism: Derive antidemocratice și rolul educației civice”

29 octombrie, ora 18:00

Sala „B. P. Hasdeu”

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași

Centrul Cultural German și Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași invită publicul la cea de-a doua conferință din cadrul seriei European Lectures, susținută de Prof. Dr. Rico Behrens, profesor de educație politică la Universitatea Catolică din Eichstätt-Ingolstadt, Germania.

Intitulată „Dincolo de extremism: Derive antidemocratice și rolul educației civice”, conferința va avea loc în data de 29 octombrie, de la ora 18:00, în Sala „B. P. Hasdeu” a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași.

Într-un context european în care democrațiile se confruntă cu provocări ce depășesc manifestările explicite ale extremismului politic, conferința propune o analiză a diverselor forme de atitudini și comportamente antidemocratice, de la mișcări organizate care resping deschis instituțiile democratice până la schimbări treptate de atitudine, practici de excluziune și idei bazate pe inegalitate, prezente și în segmente mai largi ale societății.

Prin raportare la contextul german, Prof. Dr. Rico Behrens va aborda implicațiile acestor tendințe pentru școli și educația civică, cu accent pe provocările cu care se confruntă instituțiile de învățământ și cadrele didactice. Un punct central al discuției îl reprezintă tensiunea dintre deschiderea față de opinii controversate, riscul îndoctrinării politice și responsabilitatea profesională de a susține principiile democratice. De asemenea, conferința va examina modul în care apelurile la „neutralitate” politică pot genera incertitudine în rândul profesorilor și pot influența capacitatea acestora de a răspunde manifestărilor antidemocratice.

În ultima parte, pornind de la cercetări realizate în colaborare cu școli și cadre didactice, invitatul va pune accentul pe dimensiunea practică a educației democratice. Vor fi discutate modalități prin care cadrele didactice își pot consolida încrederea în abordarea pozițiilor antidemocratice, pot sprijini persoanele afectate de discriminare și pot încuraja participarea democratică și curajul civic. Conferința deschide astfel un spațiu de reflecție asupra rolului educației în recunoașterea și combaterea normalizării treptate a atitudinilor antidemocratice.

Prof. Dr. Rico Behrens este profesor de educație politică (Professur für Politische Bildung) la Universitatea Catolică din Eichstätt-Ingolstadt, Germania. Activitatea sa academică și de cercetare se intersectează cu temele educației politice și ale practicilor pedagogice în contexte marcate de provocări la adresa valorilor democratice.

Conferința se va desfășura în limba engleză, cu traducere simultană în limba română.

Accesul este liber, în limita locurilor disponibile.

Seria European Lectures creează un cadru de dialog și reflecție asupra temelor europene contemporane, reunind perspective academice și publice asupra transformărilor sociale, politice și culturale care modelează societățile europene. Programul complet este disponibil aici: https://t.ly/f9NzQ

Evenimentul este organizat de Centrul Cultural German și Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași, în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu sprijinul Goethe-Institut.