(AUDIO) Viitorul Institut de Boli Cardiovasculare din Iași: argumente pro și contra schimbării amplasamentului

Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2026, 20:01

Strămutarea viitorului Institut Regional de Boli Cardiovasculare de pe teritoriul comunei Miroslava în cartierul Moara de Vânt din municipiul Iași va însemna reluarea întregului studiu de fezabilitate și a documentelor care stau la baza acestei investiții, a atras atenția, astăzi, într-o conferință de presă, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

El a mai reclamat politizarea proiectului: ”Practic, trebuie reluată toată documentația, de la studiul de fezabilitate, toate celelalte documentații până să ajungem la autorizația de construire. Să vii astăzi să spui că vom schimba amplasamentul și Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară să va face lângă SRU sau în altă parte, este doar o altă minciună pe care o aduci ieșenilor. Au adus în spațiul public această temă că Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară este foarte scump sau mult mai scump decât la Târgu Mureș. La Târgu Mureș au construit o secție cu o suprafață desfășurată de aproximativ 19.000 de metri pătrați, unde un metru pătrat construit fără echipamente era de 2.400 de euro, pe când la Iași avea aceeași valoare totală, dar o suprafață construită de 96.000 de metri pătrați. Metru pătrat la Târgu Mureș este 2.400 de euro, pe când metru pătrat construit la Iași este de doar 2.000 de euro.”

În replică, președintele filialei județene Iași a PSD, Bogdan Cojocaru, a arătat că după vizita ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, la Iași, s-a subliniat ideea construirii proiectului pe un nou amplasament, cu o finanțare mai mică și fără a aborda o atitudine politică: ”Săptămâna trecută, Alexandru Rogobete, Ministrul al Sănătății, a fost la Iași și a explicat foarte clar situația de la Institutul de Boli Cardiovasculare. Cu toate că Institutul condus de domnul profesor Grigore Tinică a beneficiat în ultimul timp de suport financiar din partea Ministerului Sănătății pentru a dezvolta noi servicii de calitate, pentru a renova diverse secții și așa mai departe, mesajul nostru comun a fost unul foarte ferm la sfârșitul săptămânii trecute. Iașul și Moldova au nevoie de un Institut de Boli Cardiovasculare, acest lucru nu este de neglijat și nu este de negociat și se va face acest Institut, cu fapte și nu cu o gălăgie politică.”

La rândul său, primarul Iașului, Mihai Chirica, și-a arătat disponibilitatea continuării proiectului pe teritoriul municipiului, în proximitatea viitorului Spital Regional de Urgență, argumentând că cele două proiecte, dacă ar fi alăturate, ar determina o reducere consistentă a costurilor finale: ”Institutul de Boli Cardiovasculare nu este proiectul municipiului Iași, așa cum nu este nici Spitalul Regional de Urgență, ci aparține Ministerului Sănătății, așa cum și Institutul existent aparține Ministerului Sănătății. Institutul trebuia să fie de la început sub bagheta Ministerului Sănătății și nicidecum a Consiliului Județean sau oricărei instituții de administrație publică locală, care are în subordine foarte clar ce spitale deține, ce atribuții, ce școli, etc. Este foarte clar că prin unificarea unor costuri care pot deveni comune, costurile generale pot absorbi mai bine ambele instituții și în felul acesta fiecare dintre ele să fie mai ieftine.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)