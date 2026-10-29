Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Viitorul Institut de Boli Cardiovasculare din Iași: argumente pro și contra schimbării amplasamentului

(AUDIO) Viitorul Institut de Boli Cardiovasculare din Iași: argumente pro și contra schimbării amplasamentului

(AUDIO) Viitorul Institut de Boli Cardiovasculare din Iași: argumente pro și contra schimbării amplasamentului

Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2026, 20:01

Strămutarea viitorului Institut Regional de Boli Cardiovasculare de pe teritoriul comunei Miroslava în cartierul Moara de Vânt din municipiul Iași va însemna reluarea întregului studiu de fezabilitate și a documentelor care stau la baza acestei investiții, a atras atenția, astăzi, într-o conferință de presă, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

El a mai reclamat politizarea proiectului: ”Practic, trebuie reluată toată documentația, de la studiul de fezabilitate, toate celelalte documentații până să ajungem la autorizația de construire. Să vii astăzi să spui că vom schimba amplasamentul și Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară să va face lângă SRU sau în altă parte, este doar o altă minciună pe care o aduci ieșenilor. Au adus în spațiul public această temă că Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară este foarte scump sau mult mai scump decât la Târgu Mureș. La Târgu Mureș au construit o secție cu o suprafață desfășurată de aproximativ 19.000 de metri pătrați, unde un metru pătrat construit fără echipamente era de 2.400 de euro, pe când la Iași avea aceeași valoare totală, dar o suprafață construită de 96.000 de metri pătrați. Metru pătrat la Târgu Mureș este 2.400 de euro, pe când metru pătrat construit la Iași este de doar 2.000 de euro.”

În replică, președintele filialei județene Iași a PSD, Bogdan Cojocaru, a arătat că după vizita ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, la Iași, s-a  subliniat ideea construirii proiectului pe un nou amplasament, cu o finanțare mai mică și fără a aborda o atitudine politică: ”Săptămâna trecută, Alexandru Rogobete, Ministrul al Sănătății, a fost la Iași și a explicat foarte clar situația de la Institutul de Boli Cardiovasculare. Cu toate că Institutul condus de domnul profesor Grigore Tinică a beneficiat în ultimul timp de suport financiar din partea Ministerului Sănătății pentru a dezvolta noi servicii de calitate, pentru a renova diverse secții și așa mai departe, mesajul nostru comun a fost unul foarte ferm la sfârșitul săptămânii trecute. Iașul și Moldova au nevoie de un Institut de Boli Cardiovasculare, acest lucru nu este de neglijat și nu este de negociat și se va face acest Institut, cu fapte și nu cu o gălăgie politică.”

La rândul său, primarul Iașului, Mihai Chirica, și-a arătat disponibilitatea continuării proiectului pe teritoriul municipiului, în proximitatea viitorului Spital Regional de Urgență, argumentând că cele două proiecte, dacă ar fi alăturate, ar determina o reducere consistentă a costurilor finale: ”Institutul de Boli Cardiovasculare nu este proiectul municipiului Iași, așa cum nu este nici Spitalul Regional de Urgență, ci aparține Ministerului Sănătății, așa cum și Institutul existent aparține Ministerului Sănătății. Institutul trebuia să fie de la început sub bagheta Ministerului Sănătății și nicidecum a Consiliului Județean sau oricărei instituții de administrație publică locală, care are în subordine foarte clar ce spitale deține, ce atribuții, ce școli, etc. Este foarte clar că prin unificarea unor costuri care pot deveni comune, costurile generale pot absorbi mai bine ambele instituții și în felul acesta fiecare dintre ele să fie mai ieftine.”

 (Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
(AUDIO) Autostrada A8, în pericol să piardă finanțarea SAFE. Avertismentul organizațiilor din Moldova
Prim plan joi, 29 octombrie 2026, 15:24

(AUDIO) Autostrada A8, în pericol să piardă finanțarea SAFE. Avertismentul organizațiilor din Moldova

Reprezentanții asociațiilor care militează pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona Moldovei atrag atenția că suspendarea executării...

(AUDIO) Autostrada A8, în pericol să piardă finanțarea SAFE. Avertismentul organizațiilor din Moldova
Un cetăţean român, pasager într-unul dintre trenurile care au intrat în coliziune, în Spania, a fost rănit
Prim plan joi, 29 octombrie 2026, 12:24

Un cetăţean român, pasager într-unul dintre trenurile care au intrat în coliziune, în Spania, a fost rănit

Un cetăţean român, pasager într-unul dintre trenurile care au intrat ieri în coliziune, în Spania, a fost rănit. Oficiul consular român l-a...

Un cetăţean român, pasager într-unul dintre trenurile care au intrat în coliziune, în Spania, a fost rănit
Grădina Botanică din Iași găzduiește a 50-a ediție a expoziției „Flori de Toamnă”
Prim plan joi, 29 octombrie 2026, 12:10

Grădina Botanică din Iași găzduiește a 50-a ediție a expoziției „Flori de Toamnă”

FLORI DE TOAMNĂ 2026 – expoziție de flori, fructe și semințe, a 50-a ediție, organizată în secțiile exterioare și în complexul de sere, ...

Grădina Botanică din Iași găzduiește a 50-a ediție a expoziției „Flori de Toamnă”
12 copii din Bacău își lansează propriul volum de povești la Teatrul „Bacovia”
Prim plan joi, 29 octombrie 2026, 11:52

12 copii din Bacău își lansează propriul volum de povești la Teatrul „Bacovia”

Volumul colectiv „Luna din bonsai (alte povești ale unor copii mari)”, scris de 12 copii de la Clubul SmartyKids Bacău Universitate, va fi...

12 copii din Bacău își lansează propriul volum de povești la Teatrul „Bacovia”
Prim plan joi, 29 octombrie 2026, 11:49

Bazinul de Înot Bacău se închide temporar pentru public, începând de astăzi

Bazinul de Înot Bacău va fi închis temporar pentru public începând de azi, 29 octombrie, de la ora 15:00, pentru desfășurarea Cupei României...

Bazinul de Înot Bacău se închide temporar pentru public, începând de astăzi
Prim plan joi, 29 octombrie 2026, 10:49

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va organiza Campionatul European Universitar de Handbal din 2029

Universitatea ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava (USV) a primit dreptul de organizare a Campionatului European Universitar de Handbal din...

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va organiza Campionatul European Universitar de Handbal din 2029
Prim plan joi, 29 octombrie 2026, 10:34

Premierul Luca Niculescu este aşteptat în Parlament pentru a le explica deputaţilor care este situaţia deficitului bugetar

Premierul Luca Niculescu este aşteptat luni în Parlament pentru a le explica deputaţilor care este situaţia deficitului bugetar şi ce măsuri...

Premierul Luca Niculescu este aşteptat în Parlament pentru a le explica deputaţilor care este situaţia deficitului bugetar
Prim plan joi, 29 octombrie 2026, 09:46

Tramvaiul Magiei de Halloween- mistere și legende ieșene în Tramvaiul Cafenea

Biletele au fost puse în vânzare! Prinde și tu un loc! – Nu rata Tramvaiul Magiei de Halloween! 📍 Prinde și tu un loc și nu rata o...

Tramvaiul Magiei de Halloween- mistere și legende ieșene în Tramvaiul Cafenea