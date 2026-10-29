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(FOTO) Accident rutier în Podu Iloaiei: patru vehicule implicate și două persoane transportate la spital

(FOTO) Accident rutier în Podu Iloaiei: patru vehicule implicate și două persoane transportate la spital

Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2026, 16:24


 

Pompierii militari ieșeni au fost solicitați să intervină pentru asigurarea măsurilor specifice în urma unui accident rutier produs în orașul Podu Iloaiei, județul Iași, în care au fost implicate 2 autoturisme și 2 autoutilitare.

La locul evenimentului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, respectiv o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM), un echipaj de prim ajutor calificat (EPA) și o autospecială transport personal și victime multiple (ATPVM). De asemenea, a intervenit și un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul Punctului de Lucru Podu Iloaiei.

În urma accidentului, două dintre cele șase persoane implicate au fost evaluate și asistate medical la fața locului, ulterior fiind transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Nicio persoană nu a fost încarcerată.

Pompierii militari au asigurat măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor la locul accidentului.

ISU Iași

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