Când arta devine alinare: Ediția a III-a „Creative Healing” se încheie cu povești, culori și mesaje de la copii pentru copii

Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2026, 16:58

Ateliere de arte expresive, spectacole de teatru de păpuși și proiecții de film au adus bucurie, joacă și prietenie în saloanele copiilor internați la Secția de Oncologie Pediatrică a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași. Ediția a III-a a proiectului „Creative Healing” se încheie punând în lumină creativitatea copiilor, dar și puterea artei de a oferi sprijin emoțional în timpul spitalizării.

Uneori, entuziasmul unui copil are puterea de a schimba atmosfera unei întregi secții. Am fost martori la astfel de momente, în care energia unui copil le-a trezit și celorlalți dorința de a se juca împreună, încurajându-i să se ridice din pat și să vină la atelier. Din aceste întâlniri s-au născut legături și prietenii care pot dura o viață. „Creative Healing” a făcut loc acestor momente valoroase, în care copiii au putut să creeze și să fie ascultați.

Proiectul cultural a fost desfășurat în perioada aprilie și octombrie 2026 de Asociația Salvați Copiii Iași, alături de Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași (UNAGE) și de Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași.

Cele 50 de activități culturale au invitat copiii să deseneze, să picteze, să modeleze, să joace teatru și să descopere filmul, în ritmul propriu. Cu sprijinul facilitatorilor, copiii au dat glas emoțiilor și au aflat că poartă în ei mai multă putere decât credeau. Iar familiile au regăsit, în jurul culorilor și al poveștilor, un spațiu de apropiere și de încredere. Anca Sâiu, psiholog în cadrul Asociației Salvați Copiii Iași, surprinde esența acestei intervenții: „Prin artă, acești copii găsesc alinare, sens și resurse interioare pentru a traversa această experiență. Forța cu care merg înainte zi de zi ne amintește tuturor cât de important este să fim solidari și să ne sprijinim unii pe alții.”

Un moment de suflet al acestei ediții este cartea „De la copii pentru copii”, o selecție de mesaje de încurajare, desene și gânduri ale copiilor implicați. Prin creațiile lor, le transmit altor copii ceea ce simt că e important, într-un dialog construit prin imagini și cuvinte.

Cea de-a treia ediție a expoziției-manifest „I am here too” aduce în fața publicului o selecție de lucrări ale copiilor și povești din atelierele de creație. Mesajul „Și eu sunt aici” ne invită pe toți să descoperim creativitatea și felul în care văd lumea acești copii și să le recunoaștem dreptul de a se exprima și de a participa la viața culturală.

Colaborarea dintre artiști, psihologi și personalul medical a făcut posibilă întâlnirea dintre artă și grija pentru copil. Experiența acestei ediții se va regăsi în construirea unor noi programe de sprijin psihosocial și încurajează continuarea dialogului dintre profesioniștii din cultură și cei din domeniul medical.

Și ediția aceasta, ne-am bucurat de deschiderea echipei medicale, al cărui suport a fost definitoriu: „Suntem onorați de acest parteneriat pentru că viziunea „Creative Healing” asupra medicinei îmbină excelența profesională cu sensibilitatea umană. Medicina și arta, desi folosesc limbaje diferite, au și în acest caz același ideal și anume să facă bine, trupul și sufletul” – declară dl. Gheorghe DIACONU, manager al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași.

În fiecare copil există o poveste, iar prin artă o ajutăm să prindă culoare!

„Creative Healing – Ediția a III-a” este un proiect cultural cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Despre Salvați Copiii Iași

Salvați Copiii Iași este membră a Organizației Salvați Copiii România. De peste trei decenii, organizația dezvoltă programe și susține politici publice pentru protejarea drepturilor copilului, în colaborare cu instituții publice, profesioniști și comunități. Activitatea sa urmărește respectarea dreptului fiecărui copil la educație, protecție și participare, precum și îmbunătățirea accesului copiilor și familiilor vulnerabile la sprijin și oportunități de dezvoltare.