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Dana 51 din zona liberă Galați s-a surpat

Dana 51 din zona liberă Galați s-a surpat

Publicat de Andreea Drilea, 30 octombrie 2026, 06:38

Dana 51 din zona liberă Galați s-a surpat complet joi, fără a provoca victime.

În ultimele zile a plouat abundent, iar de miercuri au fost observate primele fisuri în construcția veche de 60 de ani.

Operațiunile portuare au fost suspendate preventiv, iar navele de marfă au fost evacuate în siguranță în rada portului.

Zona a fost izolată de autorități, iar reprezentanții zonei libere Galați spun că se va face o expertiză tehnică pentru a se stabili motivele exacte ale surpării şi amploarea pagubei.

Rador/FOTO arhivă Maria Măndiță

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