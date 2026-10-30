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Conducerea executivă a Combinatului Siderurgic Liberty Galaţi şi-a anunţat demisia

Conducerea executivă a Combinatului Siderurgic Liberty Galaţi şi-a anunţat demisia

Publicat de Andreea Drilea, 30 octombrie 2026, 06:34

Conducerea executivă a Combinatului Siderurgic Liberty Galaţi şi-a anunţat demisia pe fondul aceea ce menergerii numesc colapsul sistemic al platformei industriale.

Ei au înaintat o scrisoare deschisă autorităţilor responsabile, cerând intervenţia urgentă a statului şi deblocarea procesului de vânzare, finanţare.

Reporter: Maria Măndiţă – Semnatarii scrisorii reiterează problemele cu care se confruntă angajaţii combinatului care nu şi-au mai încasat salariile de peste 5 luni şi care nemotivaţi financiar demisionează. În plus, din cauza neachitării datoriilor la societatea locală de transport în comun SC Transurb SA, de câteva zile nu mai circulă nici cursele convenţie cu care salariaţii erau transportaţi la muncă. În adresă se mai arată că dificultăţile majore financiare ale combinatului pot genera nu doar probleme sociale în Galaţi, ci şi riscuri economice, precum afectarea echipamentelor tehnologice de sute de milioane de euro. De asemenea, incapacitatea de plată a combinatului, a facturilor la energie electrică şi implicit deconectarea combinatului, ar putea crea apariţia unor acumulări cu amestecuri explozive în puncte ale reţelei interne de gaz, se mai arată în scrisoarea deschisă. De aceea, directorii combinatului cer guvernului asigurarea alimentării cu resurse energetice a unităţii siderurgice până la vânzarea combinatului. Pe de altă parte, printr-o informare internă a angajaţilor combinatului, conducerea unităţii anunţă că, începând cu 1 noiembrie, personalul unităţii va intra în şomaj tehnic, iar la nivelul departamentelor vor fi menţinute doar anumite servicii şi activităţi esenţiale. Conform mesajelor distribuite pe reţelele de socializare, astăzi de la ora 10:00, angajaţii Combinatului intenţionează să protesteze în faţa Prefecturii judeţului Galaţi.

Rador/FOTO arhivă Agerpres

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