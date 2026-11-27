(FOTO/AUDIO) Iași: Protest generat de blocajele în instanță ale autostrăzii A8

Până la ora 16:30, mai mulți membri ai Asociației „Hai că se poate” desfășoară un protest pașnic, în rondul de la Mall Moldova.

Acțiunea are loc pe fondul blocajelor din instanță care vizează segmentele Târgu Frumos – Lețcani, Lețcani -Iași și Iași – Ungheni, fapt care ar putea pune în pericol finalizarea lucrărilor până la 31 decembrie 2030, termenul prevăzut prin programul SAFE.

Presedintele asociatiei, Ciprian Mitoșeru, ne-a declarat că acțiunea a fost declanșată de proasta gestionare a proiectelor de pe autostrada A8:

Ciprian Mitoșeru: Este suficient să ne uităm la modul în care a reușit Compania Națională de Investiții Rutiere să gestioneze acest proiect în sensul de a bloca câteva segmente importante din județul Iași. Scopul protestului nostru este, pe de o parte, de a conștientiza opinia publică cu privire la importanța proiectului și la importanța depășirii impedimentelor cu care proiectul se confruntă în momentul de față. Dar, în primul rând, acela de a conștientiza factorii de decizie autorităților.

Companiile naționale implicate în derularea acestui proiect că Iașul, Moldova, au nevoie de dezvoltare economică. O dezvoltare economică pe care doar infrastructura rutieră mare, de genul autostrăzii Unirii A8 o poate genera. Și că este momentul ca și această zonă a țării să fie tratată cu seriozitate, inclusiv de către cei de la București.

Ciprian Mitoșeru și-a exprimat speranța că o dată cu fuzionarea companiilor CNIR și CNAIR nu vor apărea intârzieri suplimentare în implementarea proiectelor pentru cele trei loturi pe traseul Tg. Frumos- Podu Iloaiei – Iași – Ungheni.

(Radio Iași/Constantin Mihai / FOTO: radioiasi.ro)