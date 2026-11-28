(AUDIO) La Iași a fost activat Comandamentul de iarnă

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 noiembrie 2026, 09:55

La Iași a devenit operațional Comandamentul de Iarnă, a anunțat primarul municipiului, Mihai Chirica.

El a explicat că măsura a fost necesară deoarece urmează o minivacanță de 4 zile în care au fost anunțate scăderi importante de temperatură și intensificări ale vântului.

Mihai Chirica: Planul de măsuri pentru perioada sărbătorilor de Sfântul Andrei și Ziua Națională este constituit împreună cu Poliția Locală și ceilalți colegi ai noștri, în sensul că avem asigurată permanență. Comandamentul de iarnă este 24 din 24 de ore, nu s-a redus programul cu nimic, inclusiv celelalte instituții care trebuie să vegheze la apariția unor alte fenomene, de exemplu, vânturi puternice care au fost anunțate, smulgeri de acoperișuri sau căderi de arbori. Toată activitatea a rămas funcțională prin oameni delegați și care vor răspunde tuturor acestor provocări în măsura în care va fi nevoie de ei, dar, în orice situație, indiferent că vorbim despre altceva decât scăderea temperaturilor, comandamentul de iarnă a reactivat în totalitate prezența de personal.

Pe de altă parte, în ultimele 3 zile, au fost completate stocurile de nisip cu sare necesare intervențiilor pe drumuri în cazul depunerilor de polei și al unor eventuale ninsori. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)