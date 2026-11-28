Răcire accentuată, ninsori viscolite și vânt intens în toată regiunea Moldovei

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 noiembrie 2026, 10:39

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 28 noiembrie, ora 10:00 – 29 noiembrie, ora 20:00

Fenomene vizate: ninsori viscolite, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, răcire accentuată

Zone afectate: conform textului

În Moldova, ninsorile vor continua până în dimineața zilei de duminică (29 noiembrie) și se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 3…10 cm.

Vântul va avea intensificări în sudul regiunii, precum și în zona Carpaților de Curbură cu viteze la rafală în general de 50…70 km/h, temporar vor fi asociate cu ninsoare, va fi viscol și vizibilitate scăzută.

Vremea va intra într-un proces de răcire accentuată, astfel că în noaptea de sâmbătă spre duminică (28/29 noiembrie) minimele vor fi negative în cea mai mare parte a Moldovei, iar duminică (29 noiembrie), maximele se vor menține negative (cu cele mai mici valori în nordul regiunii (valori în jurul a -6 grade).

Notă: Până la mijlocul săptămânii viitoare, vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea în nordul și centrul Moldovei, unde temperaturile minime vor fi în general de -16…-12 grade. Temperaturile maxime vor fi negative și se vor încadra în general între -6 și 0 grade.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 28 noiembrie, ora 10:00 – 29 noiembrie, ora 10:00

Fenomene vizate și zone afectate: conform textului

În intervalul menționat, în județele Vrancea și Galați, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h. În primele ore ale intervalului intensificările de vânt vor fi asociate temporar cu ninsoare (cantități de 5…10 l/mp), va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 m. Se va depune strat de zăpadă neuniform cu grosimi în general de 5…10 cm.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 29 noiembrie, ora 10:00 – 29 noiembrie, ora 20:00

Zone afectate: Vrancea și Galați

În intervalul menționat, în județele Vrancea și Galați, vântul va continua să aibă intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, viscolind zăpada deja depusă și determinând scăderea vizibilității.