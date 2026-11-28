(AUDIO) Primul parc de agrement realizat după standarde occidentale, deschis la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 noiembrie 2026, 10:15

Începând de astăzi, la Iași, este deschis publicului primul parc de agrement, proiectat și construit după standarde occidentale, unde se pot juca cei mici dar pot să-și petreacă timpul liber și persoanele de vârsta a treia.

Proiectul pilot, în valoare de un milion de lei, implementat în cartierul Alexandru cel Bun, a fost inițiat de Asociația „Civica” și sprijinit cu fonduri de Primăria municipiului.

Managerul proiectului, Claudia Moldovan, a precizat că a fost remodelată o suprafață de teren de o mie de metri pătrați. Au fost plantați 42 de arbori și au fost montate bănci de agrement și cișmele de apă potabilă.

De asemenea au fost schimbate scrânciobele.

În tot Iașul au fost identificate 214 spații de agrement deteriorate, a mai precizat Claudia Moldovan.

Claudia Moldovan: Am ales Alexandru cel Bun în urma unei cercetări pe care am făcut-o pentru toate cele 214 spații de joacă din Iași și a reieșit că este un spațiu de joacă vulnerabil, cu foarte puțină umbră, în care comunitatea s-a implicat încă de la începutul proiectului, și putem deschide astăzi spațiul „Oaza Urbană”, așa cum ne-am imaginat-o încă de acum 2 ani.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)