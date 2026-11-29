Circulaţia trenurilor, afectată în zona Galaţi-Brăila, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 noiembrie 2026, 09:09

Circulaţia feroviară este afectată pe sectoarele Vădeni – Barboşi şi Şendreni – Barboşi, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galaţi, în contextul condiţiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin ninsori şi intensificări ale vântului, informează CFR SA.

Potrivit unui comunicat al administratorului de infrastructură feroviară, la ora 19:26, a fost identificată o defecţiune tehnică la calea ferată, pe sectorul Vădeni – Barboşi, fiind necesară închiderea temporară a unuia dintre cele două fire de circulaţie. Traficul feroviar se desfăşoară în continuare pe firul alăturat.

Ulterior, începând cu ora 20:45, circulaţia feroviară a fost întreruptă pe ambele fire între staţiile CF Şendreni şi Barboşi, în urma semnalării unei avarii la linia de contact. În jurul orei 21:35, echipele de specialitate au constatat că un copac căzut în zona staţiei CF Barboşi Triaj a provocat ruperea liniei de contact pe ambele fire de circulaţie. În aceste condiţii, circulaţia trenurilor este temporar imposibilă pe sectorul afectat, până la îndepărtarea copacului şi restabilirea funcţionalităţii instalaţiilor.

‘Echipele de specialitate ale CFR SA intervin pentru îndepărtarea copacului şi remedierea defecţiunilor, în vederea restabilirii circulaţiei feroviare în condiţii de siguranţă’, precizează reprezentanţii companiei.

În urma acestor incidente, trenul IR 1832, operat de CFR Călători , staţionează în staţia CF Şendreni începând cu ora 22:39.

‘Reluarea circulaţiei pe sectoarele afectate va avea loc după finalizarea intervenţiilor şi efectuarea verificărilor necesare’, dă asigurări CFR SA. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)