Florin Manole: Indexarea pensiilor în 2027 este obligatorie, iar bugetul pentru anul viitor trebuie să includă banii necesari pentru majorări

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 noiembrie 2026, 09:06

Indexarea pensiilor în 2027 este obligatorie, iar bugetul pentru anul viitor trebuie să includă banii necesari pentru majorări – este avertismentul lansat de ministrul muncii, Florin Manole, după raportul privind situaţia banilor ţării, prezentat ieri de colegul său de la finanţe.

Chiar dacă deficitul a scăzut la 3,92% din PIB după primele 10 luni, datoriile certe neacoperite depăşesc 19 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că nota de plată a fost doar împinsă în viitor, a mai scris Florin Manole pe Facebook. Tot la cheltuielile neacoperite se referă din opoziţie şi liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu. El acuză Ministerul Finanţelor că ar ascunde adevărata dimensiune a deficitului şi susţine că ţinta de 6,2% pentru finalul anului poate fi atinsă doar dacă statul lasă neplătite obligaţii de 47 de miliarde de lei. De cea

De cealaltă parte, ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, a explicat ieri că România se află pe direcţia corectă şi că deficitul s-a redus cu 27 de miliarde de lei faţă de anul trecut, însă a recunoscut că persistă riscuri legate de cheltuielile de la final de an. Cât despre majorarea pensiilor din 2027, Alexandru Nazare a precizat că intenţia Guvernului există, dar o decizie va fi luată luna viitoare, odată cu definitivarea bugetului.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)