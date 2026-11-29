Numărul de elevi de la Școala Specială „Constantin Păunescu” din Iași va fi reconfigurat din modulul al patrulea

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 noiembrie 2026, 08:55

Numărul de elevi de la Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” din Iași va fi reconfigurat începând cu modulul al patrulea, pentru respectarea prevederilor legale.

Decizia a fost anunțată în cadrul Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean și vine după ce o profesoară a fost agresată de un elev cu deficiență mentală moderată.

Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași salută măsura, pe care o consideră necesară pentru asigurarea unui mediu educațional sigur atât pentru elevi, cât și pentru profesori.

Sindicaliștii susțin că prevenirea violenței în școli presupune respectarea legii, dimensionarea corectă a claselor și asigurarea personalului de sprijin specializat.

Reamintim că, în clasa în care preda profesoara agresată, erau înscriși 13 elevi cu cerințe educaționale speciale, deși limita legală este de opt.

USLIP Iași a reclamat și lipsa profesorilor de sprijin și a anunțat că va acționa în instanță Ministerul Educației și Cercetării, luând în calcul inclusiv solicitarea unor despăgubiri morale. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)