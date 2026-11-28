”Wikipoveste” sau despre pasiune și dorință de cunoaștere -la ”Weekend cu prieteni” (28.11.2026) cu Mihaela Munteanu

La ”Weekend cu prieteni” la Radio România Iași, Mihaela Munteanu a vorbit cu Elena Damian, singura femeie administrator la Wikipedia. Povestea este despre pasiunea de a împărtăși cunoaștere oamenilor.

Foto: Sursa foto: Shutterstock

Publicat de mihaelamunteanu, 28 noiembrie 2026, 23:24



În viață, dacă oamenii descoperă, la momentul potrivit, pasiunea potrivită, ar trebui să simtă că li s-a făcut un dar.

La ”Weekend cu prieteni”, Mihaela Munteanu ne spune o poveste ce ilustrează ideea. Elena Damian este doamna care are un astfel de dar. E bibliotecara care a transformat dorința de a ajuta oamenii să aibă acces la cunoaștere în pasiunea de a realiza pagini pe Wikipedia.

Elena face voluntariat dar e răsplătită din plin pentru că astfel are acces la o altă lume, cu evenimente multe, cu o comunitatea de oameni cu aceeași pasiune, chiar are posibilitatea de a avansa în carieră, acum fiind prima femeie administrator Wikipedia din România.

Întreaga poveste este aici: