Iașul intră în sărbătoare: începe Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 7 octombrie 2026, 10:28

Omul care aduce vestea: Joi, 8 octombrie 2026, începe la Iași Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Emanuel Buta, director de programe Departamentul Misiune pentru Tineret, Arhiepiscopia Iașilor și Paula Pîntea, vicepreședinte ATOR (Asociația Tineretul Ortodox Român Iași), în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Perioada oficială a sărbătorii: între 8 și 15 octombrie 2026. În tot acest răstimp racla este scoasă afară, într-un baldachin din curtea Mitropoliei.

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva – 2026

Program 8 – 15 octombrie 2026

Joi, 8 octombrie 2026

• 6.00: Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva

• 6.30: Plecarea în procesiune cu cinstitele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva şi ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Va participa Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor

• 7.00: Așezarea sfintelor moaşte spre închinare, în baldachinul de pe platoul din faţa Căminului preoțesc ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”

• 7.00-7.30: Sfinţirea apei (Aghiasma mică) – lângă clădirea Bibliotecii „Dumitru Stăniloae” a Centrului Eparhial

• 7.00-11.00: Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)

• 16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

Vineri, 9 octombrie 2026

• 7.00-11.00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

• 16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

• 17.00-18.00: Vernisajul expoziției „Sacrul la feminin. Arta dăruirii în Țările Române”, în parteneriat cu Muzeul de Artă al României (Muzeul Mitropolitan)

Sâmbătă, 10 octombrie 2026

• 7.00-11.00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

• 16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

• 19.00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia, `mpreun\ cu slujba Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria (în Catedrala Mitropolitană)

Duminică, 11 octombrie 2026

• 7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos și Sfânta Liturghie arhierească (în Catedrala Mitropolitană)

• 8.00-12.00: Sfințirea Bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena” – Galata, municipiul Iași, Protopopiatul 1 Iași

• 16.00-17.00: Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala mitropolitană)

• 19.00-20.30: Pelerinajul ,,Calea Sfinţilor”. Procesiune cu sfintele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria

• 21.00-00.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe (în Catedrala Mitropolitană)

Luni, 12 octombrie 2026

• 7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)

• 16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

• 19.00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Apostol Andrei, cu prilejul pomenirii aducerii la Iași a sfintelor sale moaște în 1996 (în Catedrala Mitropolitană)

Marți, 13 octombrie 2026

• 7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sf. Ap. Andrei, Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)

• 16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană).

• 21.00-3.00: Slujba de priveghere – Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)

Miercuri, 14 octombrie 2026

• 7.00-9.00: Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare (în Catedrala Mitropolitană)

• 9.00-12.30: Sfânta Liturghie (pe podiumul amplasat la limita cu Pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane)

• 16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

• 19.00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv (în Catedrala Mitropolitană)

Joi, 15 octombrie 2026

• 7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)

• 16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)