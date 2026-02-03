Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) DNA a efectuat mai multe percheziții la Consiliul Județean Bacău și mai multe locații din județul Neamț

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 februarie 2026, 06:59

Surse din interiorul instituției băcăuane spun că este vorba despre anchetarea contractului de 235 de milioane de lei încheiat de CJ și o companie de construcții de drumuri din Neamț pentru modernizarea a 34 de kilometri de drum județean – unul dintre cele mai importante proiecte pe fonduri europene derulat de județul Bacău.

Cu mai multe detalii, corespondentul nostru, Gabriel Pop:

 

(Radio Iași/ Gabriel Pop/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

