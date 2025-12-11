Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune că i-au atras atenţia unele cazuri prezentate în documentarul Recorder

Publicat de Andreea Drilea, 11 decembrie 2025, 11:18

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune că i-au atras atenţia în mod deosebit unele cazuri prezentate în documentarul Recorder, în care, potrivit autorilor, unii judecători ar fi tergiversat intenţionat dosare penale pentru prescrierea faptelor. El a declarat joi, la Radio România Actualităţi, că toate aceste situaţii trebuie investigate şi stabilite vinovăţiile, însă tot de către instituţiile din sistemul de justiţie prevăzute de lege.

Radu Marinescu: Sunt anumite susţineri care trebuie să fie verificate. Şi atunci, dacă se invocă faptul că anumite cazuri ar fi fost deturnate, să zicem, de la o finalitate firească, dacă se invocă aşa ceva, atunci există instrumente legale, există instituţii, există Inspecţie Judiciară, există CSM, există chiar şi parchete dacă se invocă anumite lucruri care să fie de natura criminalităţii, care trebuie să investigheze aceste chestiuni. Evident că orice problemă ridicată nu poate rămâne fără un răspuns.

Ministrul Justiţiei a mai explicat că legile elaborate fără respectarea normelor constituţionale ar fi la originea problemelor legate de prescripţie, ce au dus la stingerea acţiunii penale în foarte multe cazuri, unele răsunătoare.

Radu Marinescu: În cazul prescripţiei, dispoziţiile din Codul Penal adoptate în 2014 au fost după un timp semnificativ declarate neconstituţionale, ceea ce a bulversat jurisprudenţa şi a atras, iată, o aplicare a legii care s-a făcut la un moment dat în conformitate cu Codul Penal, după care în conformitate cu deciziile Curţii Constituţionale, care practic extrăgeau o formă a prescripţiei din dispoziţiile penale. Şi uitaţi-vă unde am ajuns şi cetăţenii, pe bună dreptate, societatea, exprimă îngrijorări, pentru că nu mai înţeleg de ce se întâmplă aceste lucruri. Deci, o componentă foarte importantă este responsabilitatea în modul în care legiferăm.

Ministrul Justiţiei a răspuns astfel întrebărilor jurnaliştilor Radio România Actualităţi, în urma publicării unui amplu documentar Recorder privind mecanismele prin care sistemul judiciar ar fi ajuns să fie capturat de un grup de interese format din magistraţi şi politicieni. Sunt prezentate mărturii ale unor foşti şi actuali magistraţi care vorbesc despre prelungirea cazurilor până la prescrierea faptelor sau despre schimbarea componenţei completelor, uneori chiar înainte de pronunţarea sentinţelor.

Ministrul Radu Marinescu a mai spus că va veni „cu plăcere” în Parlament, pentru a răspunde solicitării USR referitoare la situaţia din sistemul de justiţie. Deputatul USR Stelian Ion, fost ministru de resort, afirmă că după publicarea anchetei Recorder, ministrul Marinescu ar trebui să explice de ce se vorbeşte în prezent despre un sistem judiciar acaparat de câţiva oameni.

Tot ca reacţie la documentarul despre justiţie, Curtea de Apel Bucureşti transmite că organizează joi, la ora 12:00, o conferinţă extraordinară de presă pentru prima dată în istoria instituţiei. Reprezentanţii Curţii de Apel urmează să prezinte date factuale şi informaţii relevante privind acuzaţiile formulate în spaţiul public în ultima perioadă. Curtea a reacţionat şi ieri, când a calificat drept „denigratoare şi fără acoperire faptică” afirmaţiile judecătorului Ionel Laurenţiu Beşu, unul dintre magistraţii care au vorbit cu jurnaliştii Recorder.

