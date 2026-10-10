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Luca Niculescu intenţionează să depună joi la parlament programul de guvernare şi lista de miniştri

Luca Niculescu intenţionează să depună joi la parlament programul de guvernare şi lista de miniştri

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 octombrie 2026, 11:06

Premierul desemnat Luca Niculescu intenţionează să depună joia viitoare în legislativ programul de guvernare şi lista de miniştri. El s-a declarat optimist în privinţa negocierilor cu partidele, planul pe care se concentrează fiind alcătuirea unei majorităţi.

În ciuda încrederii exprimate de Luca Niculescu, liderii PSD şi PNL continuă online schimbul de replici pe tema blocajului actual. Astăzi, Sorin Grindeanu i-a transmis lui Ilie Bolojan că nu poate ignora consecinţele politicilor pe care le-a susţinut, iar intrarea PNL la guvernare nu este un favor acordat PSD, ci o decizie corectă pentru România.

Ieri, Ilie Bolojan spunea că PNL vrea să contribuie la instalarea viitorului cabinet, iar refuzul de a guverna cu PSD nu ţine de orgolii sau calcule politice, ci de dorinţa de a nu repeta formule care s-au dovedit nefuncţionale.(Rador/ FOTO facebook Luca Niculescu)

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