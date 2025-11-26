Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Fondurile europene destinate României în cadrul financiar multianual 2028-2034, condiționate de relizarea unor reforme. Precizări din partea eurodeputaților români, Siegfried Mureșan și Daniel Buda

26 noiembrie 2025

Cu o alocare propusă de aproximativ 60 de miliarde de euro pentru perioada 2028 -2034, România se află în rândul statelor membre ale Uniunii Europene net beneficiare în următorul cadru financiar multianual. Una dintre schimbările pe care le propune Comisia Europeană la acest capitol este condiționarea alocărilor de realizarea unor reforme la nivel național.

În cadrul unei întâlniri cu jurnaliști la Strasbourg, eurodeputatul Siegfried Mureșan a enumerat mai multe domenii ce ar putea fi vizate de solicitări de reformă la nivel național de către executivul comunitar. Acestea ar putea ține de domeniul public și birocrația care îl caracterizează, dar și de măsuri de creștere a competitivității.

Pe același subiect, al reformelor care ar putea condiționa acordarea de fonduri europene în perioada 2028 -2034, eurodeputatul Daniel Buda a precizat că, pentru viitorul cadru financiar, în cazul României, pentru a avea un grad de absorbție ridicat, e necesară inclusiv o reformă administrativ teritorială.

Eurodeputatul român Daniel Buda cu precizări privind necesitatea unei reforme administrativ teritoriale în România, odată cu introducerea pentru perioada 2028 -2034 a planurilor de parteneriat naționale și regionale. Acestea vor constitui modalitatea prin care statele membre vor putea gestiona fondurile europene alocate politicii agricole comune, politicii de coeziune, celei sociale și celei de pescuit.

audio: Horia Daraban

