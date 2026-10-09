#StareaEducației (INTERVIU) Inteligența artificială schimbă începutul carierei în IT. Giuliano Brezuleanu, președintele Asociației Studenților Informaticieni Ieșeni: „Joburile din IT nu vor dispărea, ci se vor transforma. Este mult mai greu, însă, acum pentru un student să intre în industrie. Dacă înainte puteai obține un internship în anul II de facultate, acum, până în anul trei, este aproape imposibil.”

Publicat de andreeadaraban, 9 octombrie 2026, 10:41

Studenții se confruntă cu dificultăți tot mai mari în găsirea unui internship sau a primului loc de muncă în IT, în contextul dezvoltării inteligenței artificiale și al schimbărilor de pe piața muncii. Subiectul va fi abordat sâmbătă, 10 octombrie, la conferința Leaders in Tech, organizată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Lipsa oportunităților pentru juniori, filtrele automate de recrutare și competențele necesare într-o industrie în care inteligența artificială devine tot mai prezentă sunt câteva dintre temele panelului „Cum schimbă inteligența artificială drumul studenților”, organizat de Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni, în colaborare cu Leaders in Tech.

Invitat la Radio Iași, în emisiunea Starea Educației, Giuliano Brezuleanu, președintele asociației, a explicat că evenimentul își propune să creeze o punte de dialog între studenți, mediul academic și industrie, astfel încât tinerii să înțeleagă mai bine cerințele angajatorilor și să afle cum se pot pregăti pentru primul job.

Potrivit acestuia, una dintre cele mai mari îngrijorări ale studenților este dificultatea de a intra pe piața muncii. Dacă în urmă cu câțiva ani un internship putea fi obținut încă din anul al doilea de facultate, astăzi astfel de oportunități sunt mult mai greu de accesat. Giuliano Brezuleanu a oferit exemplul unei discuții cu 117 studenți, dintre care niciunul nu reușise să obțină un internship la finalul anului al doilea.

O altă problemă o reprezintă filtrele automate de recrutare, care pot elimina CV-uri ce nu conțin anumite cuvinte-cheie, chiar dacă aplicanții au abilități de comunicare, capacitate de învățare și aptitudini de lucru în echipă.

În ceea ce privește impactul inteligenței artificiale, președintele studenților informaticieni ieșeni consideră că profesia nu va dispărea, ci se va transforma. Sarcinile repetitive, realizate frecvent de angajații aflați la început de carieră, pot fi preluate de instrumentele AI, însă rolul omului rămâne esențial în verificarea rezultatelor și în înțelegerea problemelor. „Trebuie să avem și noi în minte structura și noi trebuie să fim ghidul inteligenței artificiale”, a subliniat Giuliano Brezuleanu, explicând că viitorii specialiști trebuie să știe nu doar să utilizeze aceste instrumente, ci și să evalueze critic ceea ce produc ele.

Schimbările se reflectă inclusiv în educația universitară, unde accentul începe să se mute de la stăpânirea unui anumit limbaj de programare către înțelegerea conceptelor, a structurii aplicațiilor și a modului de gândire necesar rezolvării problemelor.

Redăm, mai jos, interviul integral:

Andreea Daraban: Inteligența artificială schimbă piața muncii, iar totul se întâmplă cu o viteză amețitoare. Ce v-ați propus voi prin organizarea acestei conferințe?

Giuliano Brezuleanu: În principiu, noi ne-am gândit să facem o punte între industrie și studenți, practic să fie un loc unde să putem fi transparenți, astfel încât studenții să afle răspunsurile la întrebările pe care și le pun și la care nu primesc niciun răspuns de-a lungul timpului de la firme, de la profesori, întrucât poate nici ei nu știu foarte bine ce să răspundă. Și asta ne propunem cu această conferință, să aducem acele persoane care au răspunsurile pe care le caută studenții și să încercăm să aflăm cum și care ar fi cea mai bună soluție pe care ar avea-o studenții pentru a-și asigura un job sau, mai bine spus, să se pregătească cât mai bine pentru un job.

Andreea Daraban: Cine sunt invitații conferinței de sâmbătă, 10 octombrie, în care se discută despre viitorul joburilor în IT în era inteligenței artificiale?

Giuliano Brezuleanu: Aici am pregătit un panel foarte interesant, întrucât am încercat să avem o viziune 360 a tot ceea ce înseamnă industrie și mediul academic. Practic, avem invitați din mediul academic pe domnul prorector Adrian Iftene, de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, va participa profesor Gheorghe Bălan, Engineering Manager la compania Bitdefender și cadru didactic asociat la Facultatea de Informatică Iași, iar pe partea industriei îl avem pe Cătălin Ciobanu, care se află într-o poziție înaltă la compania Digitail, o companie din Iași care a crescut destul de mult în ultima perioadă. Apoi avem un recruter, cu peste 20 de ani de experiență, care acum de curând și-a deschis și un start-up și un model de business axat pe zona asta de recrutare.

Andreea Daraban: Înțeleg că tu vei modera această discuție cu specialiștii și intenționezi să aduci în atenție preocupările studenților în acest domeniu. Care sunt cele mai mari temeri ale studenților din IT legate de ceea ce se întâmplă pe piața muncii?

Giuliano Brezuleanu: În principiu, ceea ce îi frământă pe cei mai mulți studenți este lipsa joburilor din piață. Aceasta este o frică reală. Anul acesta avem un număr foarte mic de studenți la Facultatea de Informatică. Dacă în ultimii ani aveam câte 1000 de oameni pe 300 și ceva de locuri, anul acesta am ajuns să avem 200 și un pic de studenți care au ajuns pe băncile Facultății de Informatică. Adică nu a fost concurență aproape deloc, sub o persoană pe un loc. În toată țara au fost astfel de probleme, inclusiv la București nu s-au ocupat toate locurile. Și cumva aceasta este cea mai mare frică pe care o au studenții că nu-și vor găsi un job după terminarea facultății. Profesorii și-au schimbat foarte mult modul în care încearcă să predea anumite lucruri, întrucât tehnologia s-a schimbat. Și este o situație cumva de nesiguranță în piață. Pentru că s-au dat foarte mulți oameni afară. Acei oameni trebuie să-și găsească și ei job. Și au experiență. Poate ei sunt niște persoane care nu au facultate, poate făceau alte lucruri, dar au făcut o reconversie profesională, iar acum au experiență. În CV-urile lor, aceștia sunt cu un pas înaintea studenților, care poate sunt mai pasionați, poate au mai multe cunoștințe, dar nu au experiență.

Andreea Daraban: Pentru un student sau pentru proaspăt absolvent, care caută primul internship, care caută primul job în IT, care este realitatea de astăzi? Este mai greu să intri în industrie decât era acum câțiva ani?

Giuliano Brezuleanu: Da, este cu mult mai greu. Dacă înainte puteai obține un internship în anul al doilea de facultate, să faci practică și să capeți o anumită experiență, acum, până în anul trei, este aproape imposibil. Un domn profesor ne-a întrebat, la un moment dat, la un curs câți dintre noi am reușit să obținem un internship la finalul anului doi și, dintr-o sală întreagă, nu a ridicat nimeni mâna din 117 persoane, ceea ce este îngrijorător.

Andreea Daraban: Avem motive să ne temem că munca unui programator în IT ar putea fi înlocuită de inteligență artificială?

Giuliano Brezuleanu: Dacă stau să mă gândesc bine, aș spune că e relativ. Pentru că joburile rudimentare, care de cele mai multe ori erau făcute de juniori, anumite introduceri de date, tot felul de lucruri care erau la nivel de bază, acestea, într-adevăr, pot fi foarte ușor făcute de inteligență artificială, de un agent. Dar joburile de IT-ist nu vor dispărea niciodată. Adică ele se transformă, cum îmi place mie să zic. Cum a fost și cu revoluția industrială, că toate joburile s-au schimbat, fix la fel se întâmplă și acum. Doar că este alt tip de industrializare. E o altă revoluție.

Andreea Daraban: Ați inclus pe lista de discuții ca temă și problemele legate de filtrele automate de recrutare. Respectiv faptul că există uneori această barieră impusă de inteligență artificială, și multe CV-uri nu reușesc să treacă de aceste filtre. Cât de dificil este astăzi să te întâlnești față în față cu un recrutor? Ai experiență proprie? Ai experiența colegilor în acest sens?

Giuliano Brezuleanu: Da, eu din propria experiență vă pot spune că este foarte greu. Dacă acum câțiva ani puteai foarte ușor să ajungi la o conversație ”one to one” cu o persoană din domeniul HR, acum șansele ca tu să ajungi în acel stadiu sunt minime, cel puțin pentru un student aflat în anul II. La anul III se mai modifică lucrurile, dar în anul II e foarte, foarte greu. De cele mai multe ori, când se trece prin acel roboțel care caută prin CV-uri, avem multe cuvinte specifice, care dacă nu sunt găsite, atunci pur și simplu CV-ul tău e ca și cum nu ar exista. Chiar dacă tu poate că ești o persoană foarte potrivită pentru acel job, însă nu ai anumite abilități, care se învață de cele mai multe ori. Tu poate ești o persoană foarte dezinvoltă, care comunică foarte bine, știi să lucrezi în echipă, știi să înveți foarte repede. Acest lucru nu se poate vedea după un CV și de cele mai multe ori acele persoane sunt trecute cu vederea pentru că nu se încadrează la acele filtre care sunt puse de către recrutor.

Andreea Daraban: Companiile spun că își doresc oameni care știu să folosească AI. Ce înseamnă concret să folosești inteligența artificială pentru un student care își caută primul job?

Giuliano Brezuleanu: AI-ul acum poate să facă foarte multe lucruri. Inclusiv profesorii ne spun că este un instrument foarte puternic și avem profesori care lucrează în industrie și ne explică că acum totul se face cu AI, însă sunt anumite sarcini și taskuri unde trebuie să fie un om ”in the loop”, cum se zice în engleză. Practic, să fie o persoană care să verifice task-urile cele mai importante. Aici este chestia care este cea mai importantă să o învețe studentul și pe asta începe să se pună accent. Pentru că trebuie să vadă exact cum să folosește AI-ul. Practic, tu ai nevoie de anumite cunoștințe, că nu putem să-i spunem doar să facă o aplicație și aceasta o va face. Trebuie să avem și noi în minte structura și noi trebuie să fim ghidul inteligenței artificiale.

Andreea Daraban: Este programa universitară suficient de adaptată la schimbările acestea din industrie? Adică învățați la școală ceea ce se cere pe piața muncii?

Giuliano Brezuleanu: Se încearcă o schimbare. Problema cea mai mare care se întâmplă este că programa se poate schimba o dată pe an și atunci durează trei ani până când următoarea generație va putea beneficia de acele lucruri. Aici nu este neapărat vina sistemului, pentru că nu poți să schimbi lucrurile de la semestru la semestru. Însă, ce se face în ultima perioadă și e un lucru pozitiv pe care l-am văzut, este că profesorii de la seminarii, știind că industria s-a schimbat și lucrează și ei în industrie, schimbă modul în care se dau temele. Chiar de curând, am avut un profesor care mi-a spus că, ok, această temă va trebui să o faceți cu AI, însă este dată ca să înțelegeți structura și să înțelegeți modul de gândire al acelei probleme, ceea ce se caută în momentul de față, în industrie, să gândești. Nu e neapărat să mai scrii cod. În industrie nu se mai scrie cod de cel puțin doi ani.

Andreea Daraban: Coduri de programare, la asta se referi.

Giuliano Brezuleanu: Da. Efectiv, să scriem coduri nu se mai practică aproape deloc, mai ales în firmele mari.

Andreea Daraban: Și asta se predă în continuare la Informatică?

Giuliano Brezuleanu: S-a schimbat destul de mult. Dacă acum câțiva ani aveam materii specifice pe C+++, limbaje diferite, acum se învață conceptele și nu se mai învață un limbaj anume de programare. Pentru că limbajul se poate schimba foarte ușor folosind AI-ul. În jumătate de oră poți să schimbi tot limbajul unei aplicații.