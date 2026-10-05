(INTERVIU) De Ziua Internațională a Educației, la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Iași vocea elevilor se aude la Radio 42, postul de radio al instituției. Prof. Bianca Ioan: „E un spațiu de libertate, de creativitate și de liberă expresie.”

Publicat de andreeadaraban, 5 octombrie 2026, 12:24

De Ziua Internațională a Educației, sărbătorită în fiecare an pe 5 octombrie, școala poate fi privită și dincolo de manuale, note și catalog. La Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Iași, elevii au la dispoziție un spațiu în care pot să-și exerseze creativitatea, să-și exprime opiniile și să capete încredere în propria voce: Radio 42, postul de radio al școlii.

Proiectul este coordonat de profesoara de Educație Socială, Bianca Ioan, fost om de radio, care a descoperit în școala în care a ajuns, după concursul de titularizare, un studio profesionist și a decis să ducă mai departe experiența acumulată în radio, după cum i-a mărturisit colegei noastre, Andreea Daraban, profesoara Bianca Ioan: „Mare mi-a fost mirarea să aflu că o școală gimnazială are un studio profesionist de radio.”

Pentru Bianca Ioan, microfonul înseamnă, mai ales, libertatea de a vorbi și de a fi ascultat. „Radioul e de fapt un spațiu de libertate, de creativitate și de liberă expresie de care au foarte mare nevoie copiii, mai ales în această perioadă de dezvoltare.”

110 de mesaje pentru profesori

Entuziasmul elevilor s-a văzut cel mai bine de Ziua Educației. Pentru această zi, echipa Radio 42 a pregătit o surpriză pentru profesori și anume mesaje de mulțumire și recunoștință înregistrate chiar de elevi.

Au fost 110 copii care au vrut să participe, povestește Bianca Ioan.

Mesajele, editate și pregătite pentru difuzare, au devenit parte din programul special al Radio 42. Pentru unii dintre elevi, a fost prima experiență în fața unui microfon.

De la bullying și hobby-uri la cărți și teatru radiofonic

Activitatea elevilor la Radio 42 nu se limitează la înregistrarea unor mesaje. Ei vorbesc despre teme care îi privesc direct precum bullying-ul, pasiunile lor, relațiile dintre colegi și lucrurile care îi preocupă.

Deocamdată, elevii își exprimă în principal propriile opinii, însă proiectul este gândit să evolueze. În viitor, ei vor putea să realizeze interviuri, să pună întrebări, să facă reportaje și să lucreze la partea tehnică.

Proiectul va include și rubrici realizate de elevi în cadrul „Săptămânii Verzi”, dar și o serie dedicată lecturii. Unul dintre proiectele anunțate este „100 de cărți în 100 de zile”. „Elevii unei clase de a V-a au pregătit toți câte o carte. Toți vor să citească la radio”, spune coordonatoarea proiectului.

„Copiii vin cu bucurie la radio”

Din perspectiva profesoarei Bianca Ioan, unul dintre cele mai importante câștiguri ale proiectului este dezvoltarea gândirii critice și a capacității elevilor de a-și construi propriile perspective. „Cred că acesta a fost și obiectivul principal (…) de a pune la lucru gândirea critică și formarea de perspective proprii.”

În vremurile în care inteligența artificială poate genera rapid texte, teme și eseuri, experiența Radio 42 îi provoacă pe elevi să creeze conținut propriu, pornind de la propriile idei și experiențe. „Este foarte important să știi să creezi un conținut care să fie original în era inteligenței artificiale, un conținut care nu este un referat pentru școală, nu este un eseu, nu este o temă obositoare (…). Dimpotrivă, copiii vin cu bucurie la radio și cred că au înțeles faptul că radio-ul oferă acest spațiu de libertate de a fi,” mai spune profesoara Bianca Ioan.

Mai multă încredere în propria voce

Pentru Antonia și Parascheva, eleve ale Școlii Gimnaziale ”Nicolae Iorga” din Iași, experiența Radio 42 a însemnat și o schimbare personală. Microfonul le-a ajutat să comunice mai bine, să-și exprime opiniile și să capete încredere. „A fost o schimbare mai mult în creativitatea mea și în faptul că am început să comunic mai bine și să spun ce am de spus, opiniile, părerile și am învățat să cred mai mult în mine și să am încredere”, spune Antonia.

Parascheva vorbește despre radio ca despre o provocare pe care a reușit să o depășească. „Pentru mine a fost o mare realizare că am început să mă duc la radio și să înregistrez. Prima oară mi se părea destul de greu pentru că emoțiile mă copleșeau, dar ulterior a fost foarte bine, pentru că am învățat cum să fiu mai creativă, să-mi spun opiniile.”

Un radio creat de elevi, pentru elevi

Radio 42, postul de radio al Școlii Gimnaziale ”Nicolae Iorga” este, deocamdată, disponibil online, însă obiectivul echipei este ca emisiunile să poată fi auzite și în incinta școlii. Ideea este ca elevii să aibă propriul spațiu de emisie, cu rubrici create de ei și pentru comunitatea școlară. „Îmi doresc ca elevii noștri să creeze conținut original și să știe că la pauza de la 12, de exemplu, este rubricuța lor, emisiunea lor, să deschidă ușa radioului, să ridice calea, să spună ceea ce au de spus, închid calea, închid ușa radioului și toată școala să-i audă.”

Interviul integral în varianta audio:

(Andreea Daraban/ FOTO Radio Iași)