Arta ca mărturie: de la poezia Luminiței Cioabă la pictura lui Eugen Raportoru – temă a emisiunii Viața Romilor de luni, 14 septembrie 2026, h 20:30, RADIO IAȘI cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 13 septembrie 2026, 09:00



Primul invitat al ediției de luni (14 septembrie 2026, h 20:30, RADIO IAȘI) a emisiunii Viața Romilor este scriitoarea Luminița Cioabă. Am întâlnit-o la Salonul Internațional de Carte – Bookfest – eveniment aflat la cea de-a XIX-a ediție, desfășurat la București, în perioada 3 – 7 iunie 2026, în Pavilionul B2, de la ROMEXPO.

Evenimentul a fost organizat de către reprezentanții Asociației Editorilor din România, sub egida Federației Editorilor din România. Partener principal al Salonului Internațional de Carte a fost Asociația DEDEMAN. Proiectul a fost co-finanțat de Ministerul Culturii.

În una din zilele Salonului Internațional de Carte – BOOKFEST – de la București, am făcut popas la standul Centrului Național de Cultură a Romilor „Romano Kher”. Aici, am avut prilejul să stau de vorbă cu Luminița Cioabă, membră a Uniunii Scriitorilor din România.

Luminița Cioabă s-a născut la 1 octombrie 1957 în orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj, fiind fiica bulibașei romilor căldărari, Ion Cioabă. A absolvit Liceul de Filologie „Octavian Goga”, Școala Populară de Artă, secția de Regie și Actorie, și, mai apoi Facultatea de Filologie din Sibiu. Luminița Cioabă este o bine-cunoscută poetă de limba romani, cărțile ei fiind traduse în limbile română, engleză, germană.

Astfel, am adus în discuție Drumul, volum apărut la Editura Neo Drom din Sibiu, în anul 2021.

Pe lângă activitatea literară, Luminița Cioabă deține funcția de președinte al Fundației Social-Culturale a Romilor „Ion Cioabă”, participă la seminarii, activități culturale, evenimente și întâlniri cu organizațiile non-guvernamentale.

Cu această ocazie, invitata noastră a recitat atât în limba romani, cât și în limba română poezia care dă titlul volumului lansat zilele trecute – la Bookfest – Dincolo de cer, carte care a văzut lumina tiparului – anul acesta – la Editura Neo Drom din Sibiu.

Totodată, am discutat despre Muzeul Virtual al Holocaustului Romilor „Ion Cioabă”, dar și despre straiele populare ale invitatei noastre.

Al doilea interlocutor al emisiunii este artistul plstic Eugen Raportoru, născut în anul 1961 la București, România; pictor, creator de instalații artistice.

Eugen Raportoru este singurul artist român de etnie romă care a avut o expoziție la Vatican sub egida UNESCO – Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură-, la Academia Regală de Arte din Londra și la Muzeul Etnic din Oslo și Stockholm. L-am întâlnit, la București, la Târgul Internațional de Artă Contemporană, eveniment desfășurat în incinta Pavilionului Central al Romexpo în perioada 3 – 7 iunie 2026.

Eugen Raportoru a urmat cursurile Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din București; apoi, a urmat cursurile de licență și de masterat în pictură la Universitatea Națională de Arte din capitală.

În meșteșugul vitraliilor, a fost îndrumat de către maestrul Ion Brodeală, iar pictorii Mihai Cișmaru și Corneliu Baba l-au inițiat în arta picturii.

Referitor la cele pe care le-am prezentat, conchidem: „Arta este contemplare. Este plăcerea minţii care caută în natură şi descrie spiritul de care Natura însăşi este animată”, Auguste Rodin, sculptor, grafician și pictor francez.

Dragi prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele prezentate, nu-mi rămâne decât a vă invita diseară (luni, 14 septembrie 2026, h 20:30), să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea Viața Romilor.

Ne auzim online, AICI: https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN