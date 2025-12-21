Ascultă Radio România Iași Live
(INTERVIU) Alexandra Ungureanu, la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (20.12.2025)

Publicat de cristinaspinu, 21 decembrie 2025, 10:30


Direcția 5 și Alexandra Ungureanu au lansat piesa „Pe Drumul Meu”, o baladă plină de sensibilitate.

Prin versurile melodiei, artiștii vorbesc despre acea iubire care rămâne vie indiferent de cât de mult timp a trecut.

„Pe Drumul Meu” a fost compusă de Marian Ionescu, pe versurile Anei-Maria Păunescu.

Videoclipul conține elemente vizuale generate cu ajutorul inteligenței artificiale, create de William J. Black (WJB Media – companie americană).

Direcția 5 este o prezență extrem de îndragită pe scenele din România. Din 1991, când a luat ființă, a trecut prin mai multe schimbări de componență, dar și de stil muzical, păstrând totuși o linie generală de pop-rock melodic, cu influențe de soft rock și balade romantice.

Direcția 5 este cunoscută și pentru numeroasele colaborări cu nume importante din industrie precum Lidia Buble, Delia, Andra, Nicoleta Nucă sau Paula Seling.

Alexandra Ungureanu și-a început cariera în anul 2001 alături de formația Sistem, iar in 2004 a intrat în trupa Crush, lansând  în această formulă multe hit-uri („Aprinde dragostea”, „I need U More”, „Hello”).

După despărțirea de băietii de la Crush, Alexandra și-a început cariera solo și este, fără îndoială una dintre cele mai bune voci feminine din România.

La sfârșitul anului 2025, artista a lansat ”O sută de vieți”, o nouă coalborare cu Keo și „Pe Drumul Meu”, alături de Direcția 5, ambele piese prezente în Top 20 Radio Iași.

Cristina Spînu a stat de vorbă cu Alexandra Ungureanu, care a mărturisit că, pe lângă noile piese pe care le va lansa, va pregăti concertul aniversar – 25 de ani de carieră.

Ascultați mai jos interviul integral, și urmăriți videoclipul piesei „Pe Drumul Meu”!

 

