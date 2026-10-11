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Ministrul interimar al mediului solicită demisia conducerii Administraţiei Naţionale de Meteorologie

Ministrul interimar al mediului solicită demisia conducerii Administraţiei Naţionale de Meteorologie

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 octombrie 2026, 09:27

Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu a explicat pe reţelele de socializare că echipa de control a descoperit cumpărături de sute de mii de lei care nu au legătură cu activitatea ANM.

Ea mai spune că acest control a fost realizat după ce la minister au venit mai multe sesizări şi că raportul va fi trimis la Parchetul General.

Diana Buzoianu: În 2025, de exemplu, corpul de control a descoperit că aproape 120.000 de lei au fost daţi pentru parfumuri, 85.000 de lei – pentru articole vestimentare, unele chiar de la branduri de lux. Au fost achiziţionate produse cosmetice care au depăşit valoarea de 11.000 de lei. Au fost achiziţionate două ghiveci ornamentale în valoare totală de peste 6.000 de lei. Şi lista continuă. Şi în 2026, la fel, se văd abuzurile. Trimitem raportul corpului de control la Parchetul de pe lângă lângă Curte de Casaţie şi Justiţie. Trimitem raportul corpului de control la Curtea de Conturi. Cer public demisia conducerii ANM, care a făcut posibil să fie aşa o bătaie de joc făcută din bani publici. Vom urma toate căile juridice pentru ca banii să fie recuperaţi, iar oamenii vinovaţi să fie sanţionaţi.

De partea sa, directoarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Elena Mateescu, spune că achiziţiile fac obiectul unui audit intern şi nu numai. Potrivit TVR, pentru că este o anchetă în curs, Elena Mateescu nu a vrut să dea detalii despre raportul auditului intern şi nici cine a folosit conturile instituţiei pentru cumpărături personale. (Rador/ FOTO Faccebook Diana Buzoianu)

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