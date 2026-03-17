Ministrul Educației, Mihai Dimian: Vom putea organiza simularea Evaluării naţionale şi în şcolile în care elevii nu au fost testaţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 martie 2026, 16:57

Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia şcolilor în care nu s-a organizat simularea Evaluării naţionale subiectele necesare, platforma de evaluare şi evaluatori, astfel încât în perioada următoare să aibă loc şi în aceste unităţi de învăţământ simularea acestui examen naţional, a declarat, marţi, la Parlament, ministrul Mihai Dimian.

‘Ministerul pune la dispoziţia acestor şcoliedu (cele 104 în care nu s-a organizat simularea Evaluării naţionale) subiectele necesare, pune la dispoziţie platforma de evaluare şi evaluatori, astfel încât împreună cred că vom putea organiza în perioada următoare, la o dată comună, şi acest exerciţiu de simulare şi pentru aceşti elevi. Dar 97,7% dintre unităţile şcolare au organizat acest exerciţiu şi prezenţa totală cred că este undeva pe la 90% din total’, a spus Dimian.

Luni a avut loc prima probă a simulării – la Limba şi literatura română, 4.545 de unităţi de învăţământ, adică 97,8% dintre şcolile care au nivel gimnazial, participând la examen. Peste 145.200 de elevi şi-au verificat cunoştinţele cu această ocazie. 104 şcoli nu au organizat simularea.

Marţi a fost susţinută proba la Matematică.

Rezultatele vor fi comunicate individual, şi nu prin afişare, în data de 30 martie.

Anul acesta, simularea Evaluării naţionale nu se desfăşoară în toate şcolile, după ce sindicatele din domeniu le-au cerut profesorilor să nu participe la testări, pe fondul nemulţumirilor legate de măsurile de austeritate luate de Guvern. (Agerpres/ FOTO imagine generată cu AI)

