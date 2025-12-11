Ascultă Radio România Iași Live
Leul s-a depreciat uşor, joi, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 decembrie 2025, 13:38

Moneda naţională s-a depreciat uşor, joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0898 lei, în creştere cu 0,04 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,0894 lei.

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a crescut, moneda americană fiind cotată la 4,3493 lei, în coborâre cu 2,75 bani (0,62%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3768 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4515 lei, în creştere cu 1,85 bani (0,34%) faţă de 5,4330 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit joi până la valoarea de 589,4810 lei, de la 589,8642 lei, în şedinţa precedentă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

